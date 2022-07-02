لمّ الشمل وتمتين الجبهة الداخلية رسالة وفاء للشهداء

الأمين العام لجبهة التحرير الوطني:

أشاد الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، أبو الفضل بعجي، السبت بولاية الجلفة، بمبادرة رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الداعية للم الشمل وتمتين الجبهة الداخلية والتي تعتبر “بمثابة رسالة وفاء للشهداء في ذكرى ستينية استرجاع السيادة الوطنية”.

وخلال لقاء بدار الثقافة “ابن رشد” بعاصمة الولاية، ضم إطارات ومنتخبي الحزب، خصص لدعم مبادرة الجبهة الداخلية، أكد بعجي أن “أحسن ما يقدم للشهداء كهدية عشية إحياء ستينية استرجاع السيادة الوطنية، هو توحيد وتمتين الجبهة الداخلية”.

ولدى تطرقه للحملات العدائية التي تشن ضد الجزائر، ذكر أن أعداء الجزائر يسعون “وبشتى الطرق من خلال وسائل الإعلام لضرب نجاعة ألعاب البحر المتوسط ومحاولة إظهار أن هناك مساوئ في التنظيم رغم أن العالم كله يشهد من خلال حفل الافتتاح الذي أبان المستوى العالي للتظاهرة والتنظيم المحكم لها”.

وقال بعجي: “ما لا يمكن أن يستسيغه الأعداء هو أن الجزائر دولة قوية تملك قرارها السياسي، ليس لها ديون، وتلتزم في سياستها الخارجية بمبدأ الحياد وكلمتها مسموعة إقليميا ودوليا”.

وفي حديثه للمناضلين عن المؤتمر القادم لتشكيلته السياسية، قال إن الحزب “كان قد مر بظروف صعبة وبممارسات يجري الآن القضاء عليها”، مشيرا إلى أنه رغم أن معالجة مخلفات هذه الممارسات يتطلب جهدا أكبر “لكن المسار صحيح لإعطاء الكلمة لقواعد الحزب”.