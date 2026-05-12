“لن نترك الميدان”.. زعيم حزب الله يتوعد الكيان

توعد الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم، الكيان الصهيوني بعدم ترك الميدان وتحويله إلى جحيم، معتبرًا أن كلفة الصمود أقل من كلفة الاستسلام.

وأكد قاسم في رسالة له، أن “لبنان يواجه عدوانا صهيونيا – أمريكيا يستهدف إخضاعه وفرض واقع سياسي جديد في المنطقة”، مضيفا أن “حزب الله لن يخضع ولن يستسلم”.

وشدّد على الاستمرار في الدفاع عن لبنان وشعبه مهما طال الزمن ومهما عظمت التضحيات”، مضيفا أن “المواجهة ستستمر، وأن الحزب سيقى في الميدان وسيحوّله إلى جحيم لإسرائيل”، مؤكدًا عدم العودة إلى ما قبل 2 مارس.

وأشار إلى أن أي اتفاق بين إيران والولايات المتحدة يتضمن وقف العدوان على لبنان قد يكون عنصرًا مهمًا في تهدئة الأوضاع، موجّهًا الشكر لإيران على دعمها للبنان.

كما أكد، أن مسؤولية التفاوض بشأن السيادة اللبنانية تقع على عاتق الدولة اللبنانية، مع إعلان الاستعداد للتعاون مع السلطات لتحقيق وقف العمليات العسكرية الإسرائيلية برًا وبحرًا وجوًا.

وشدّد على ضرورة انسحاب تل أبيب من الأراضي اللبنانية المحتلة، وانتشار الجيش اللبناني، إلى جانب معالجة ملف الأسرى وعودة السكان إلى قراهم وإعادة الإعمار.

وانتقد أي مفاوضات مباشرة وصفها بأنها تقدم “تنازلات مجانية” للكيان الصهيوني، داعيًا إلى وقفها، موضحا أن ملف السلاح والمقاومة شأن داخلي لبناني، لا علاقة لأي طرف خارجي به.

في المقابل دعا إلى مناقشة استراتيجية دفاعية وأمن وطني شاملة تجمع بين الأبعاد السياسية والاقتصادية والعسكرية.