“لن نذهب معك حتى لآخر الشارع”.. وزير إسباني يرد على نتنياهو

ردّ وزير النقل الإسباني أوسكار بوينتي على طلب رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو من دول العالم الانضمام إلى الحرب على إيران والمشاركة في فتح مضيق هرمز .

ونشر بوينتي تدوينة على صفحته الرسمية عبر منصة “إكس”، قال فيها مخاطبا نتنياهو:”لن نذهب معك حتى إلى نهاية الشارع، أيها المُجرم المهوس بالإبادة الجماعية. استوعب هذا جيدا”.

ونشر بوينتي تعليقه ردا على فيديو ظهر فيه رئيس وزراء الكيان الصهيوني بنيامين نتنياهو خلال تفقده لموقع سقوط صواريخ إيرانية، محاولا جرّ أوروبا وبقية العالم إلى حربهما الكارثية على إيران مطالبا دول العالم مساعدة الكيان الصهيوني وأمريكا.

كما سبق وأن تداول ناشطون عبر وسائل التواصل الاجتماعي تصريحات، أوسكار بوينتي، الموجهة لنتنياهو ومنها قوله: “ادفن رأسك في الرمال؛ لن نرحب بك أبدًا، أنت مجنونٌ لك تاريخٌ في الإبادة الجماعية”.