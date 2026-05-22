لهذا تتزايد النوبات القلبية بين الشباب؟

تُظهر البيانات الطبية ارتفاعا في حالات السكتة القلبية المفاجئة لدى الشباب، مدفوعة بأنماط الحياة الخاملة، والتوتر الشديد، والتدخين، والحالات الطبية غير المُشخصة.

أفادت دراسة طبية أنه في حين انخفض عدد النوبات القلبية بشكل ملحوظ بين عامة السكان، إلا أن هذا لا ينطبق بالضرورة على فئة الشباب الذين باتوا في خطر كبير.

كما لاحظ الباحثون اختلاف عوامل الخطر التي تؤثر على الشباب. بالإضافة إلى ذلك، قد تكون هذه الفئة أقل عرضة لتلقي العلاج الوقائي لأن الأطباء يعتبرونهم أقل عرضة للإصابة بالنوبات القلبية، وفقا لموقع medicalnewstoday

ماهي العوامل التي تزيد من خطر الإصابة؟

سوء التغذية: يؤدي الإفراط في تناول الأطعمة المصنعة والسكريات والدهون المتحولة إلى السمنة وارتفاع الكوليسترول وارتفاع ضغط الدم.

الخمول البدني: تساهم الوظائف وأنماط الحياة الخاملة في زيادة الوزن وضعف صحة القلب والأوعية الدموية.

الإجهاد المزمن: يؤدي الإجهاد الشديد المستمر إلى زيادة الكورتيزول والأدرينالين، مما يرفع ضغط الدم ويعزز الالتهاب.

التدخين والتدخين الإلكتروني: يُضيّق النيكوتين الأوعية الدموية، وتُلحق المواد الكيميائية الموجودة في التبغ وسوائل السجائر الإلكترونية الضرر ببطانة الشرايين.

قلة النوم: النوم لأقل من 6 ساعات في الليلة يزيد من الالتهابات ويُخلّ بنظم القلب، مما يزيد من خطر الإصابة بالنوبات القلبية بشكل كبير.

تعاطي المواد المخدرة: يمكن أن تُسبب المنشطات مثل الكوكايين والأمفيتامينات تشنجات فورية في الشريان التاجي، مما قد يؤدي إلى نوبة قلبية لدى الشباب.

الحالات الصحية الكامنة: يعاني العديد من الشباب من حالات صحية غير مشخصة تُعدّ قاتلة صامتة.

ارتفاع الكوليسترول الوراثي (فرط كوليسترول الدم العائلي): تُسبب هذه الحالة الوراثية ارتفاعًا حادًا في مستويات الكوليسترول الضار (LDL) منذ الصغر.

ارتفاع ضغط الدم غير المشخص: يُطلق على ارتفاع ضغط الدم غالبًا اسم “القاتل الصامت” لأنه لا يُسبب أعراضًا ولكنه يُلحق ضررًا بالغًا بالشرايين.

داء السكري ومقدمات السكري: تُلحق مستويات السكر المرتفعة في الدم الضرر بالأوعية الدموية والأعصاب التي تُنظم عمل القلب، حسب موقعapollo247

أعراض النوبة القلبية في سن مبكرة

قد تختلف أعراض وأسباب النوبات القلبية لدى الشباب والأصحاء عن تلك المرتبطة عادة بكبار السن. إليك الأعراض التي يجب الانتباه لها:

انزعاج في الصدر: بينما يعاني كبار السن غالبا من ألم أو ضغط شديد في الصدر، قد يشعر الشباب بعدم راحة أخف أو إحساس بالحرقان في الصدر يأتي ويذهب. قد يخطئ هذا الانزعاج على أنه عسر هضم أو ألم عضلي.

ضيق التنفس: ضيق التنفس المفاجئ، خاصة أثناء النشاط البدني الخفيف أو أثناء الراحة، يمكن أن يكون علامة على نوبة قلبية لدى الشباب.

التعب والضعف: الشعور بتعب شديد أو ضعف، حتى بعد الراحة الكافية، قد يكون مؤشرا على نوبة قلبية.

الألم في أجزاء أخرى من الجسم: قد يشعر الشباب بألم أو انزعاج في الفك أو الرقبة أو الظهر أو الذراع أثناء النوبة القلبية. قد لا ينتشر هذا الألم بالضرورة من الصدر.

الدوار أو الدوخة: الشعور بالدوار أو الدوخة، مصحوبا بتعرق بارد، يمكن أن يكون علامة تحذيرية لنوبة قلبية.

الغثيان أو القيء: قد يعاني بعض الشباب من الغثيان أو القيء أثناء النوبة القلبية، معتقدين أنه مشكلة متعلقة بالمعدة.

قلق غير مبرر: الشعور بالقلق أو عدم الارتياح دون سبب واضح قد يكون عرضا لنوبة قلبية لدى الشباب، وفقا لموقع medicoverhospitals

نصائح للوقاية من النوبات القلبية

أفضل طريقة لتجنب النوبات القلبية هي منع تفاقم عوامل الخطر قبل أن تُصبح مصدر قلق. ويشمل ذلك اتخاذ الخطوات التالية:

– ممارسة المزيد من التمارين الرياضية: يُمكن أن تُقلل ممارسة 150 دقيقة من التمارين الرياضية متوسطة الشدة أسبوعيا من خطر الإصابة بأمراض القلب، وفقا لجمعية القلب الأمريكية.

– الحفاظ على وزن صحي: يُمكن أن يُحدث فقدان كيلوغرامين ونصف فقط فرقا ملحوظا في ضغط الدم ومستويات الكوليسترول. استهدف مؤشر كتلة الجسم (BMI) بين 20 و25.

– تناول الأطعمة المغذية: اتباع نظام غذائي صحي للقلب يُفيد جسمك بطرق عديدة. بالإضافة إلى ذلك، فإن قائمة الأطعمة الموصى بها مليئة بخيارات لذيذة.

تحكّم في التوتر وضغط الدم: تعلّم كيفية التعامل مع التوتر يُفيد قلبك.

أقلع عن التدخين: هل تحتاج إلى حافز للتوقف عن التدخين؟ اطّلع على الفوائد الصحية التي ستبدأ في التمتع بها فورا بعد آخر سيجارة.

تعرّف على تاريخ عائلتك المرضي لأمراض القلب: لا يمكنك تغيير جيناتك، لكن معرفتها أساسية لاتخاذ الإجراءات اللازمة، بحسب موقع health.clevelandclinic