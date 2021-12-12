لوبان تتوعد المشجعين الجزائرين.. نهاية الإفلات ستكون بعد 4 أشهر
توعدت زعيمة اليمين المتطرف الفرنسي، مارين لوبان، المشجعين الجزائريين الذين خرجوا للاحتفال في شوارع باريس بعد الفوز على المنتخب المغربي، قائلة إن نهاية الإفلات من العقاب ستكون بعد 4 أشهر.
ونشرت لوبان مقطع فيديو في حسابها الرسمي عبر تويتر، الأحد، يظهر عدداً من المشجعين، يحتفلون في طريق عام بين السيارات، حيث استلقى أحدهم على سيارة تابعة للشرطة.
وقالت مرشحة اليمين المتطرف، إن “نهاية الإفلات من العقاب ستكون بعد 4 أشهر”، في إشارة منها إلى الانتخابات الرئاسية المقرر في الثالث والعشرين من أفريل المقبل.
Hier, des supporters algériens ont à nouveau tout cassé et agressé les forces de l’ordre sur les #ChampsElysées, au motif de la victoire de leur équipe. Dans 4 mois ce sera la fin de l’impunité, qu’ils en soient bien conscients ! https://t.co/x3wurvJGyv
— Marine Le Pen (@MLP_officiel) December 12, 2021
بالفيديو.. الشرطة الفرنسية تطارد مشجعي منتخب الجزائر في “الشانزليزيه”
تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو للشرطة الفرنسية وهي تطارد بعض المشجعين المحتفلين بفوز المنتخب الوطني الجزائري.
#France Paris Champs-Elysées Police clash with Algeria Fans #ArabCup2021 11/12/2021 pic.twitter.com/0uuUQj6Aqh
— Nicole Elisei (@EliseiNicole) December 11, 2021
وأفادت تقارير إخبارية بحدوث مواجهات بين الشرطة الفرنسية ومشجعي محاربي الصحراء، الذين خرجوا إلى شارع الشانزليزيه بباريس، ليل السبت إلى الأحد، للاحتفال بتأهل “الخضر” لنصف نهائي بطولة كأس العرب.
Victoire de l’équipe nationale algérienne de football: des tensions en cours sur les Champs-Elysées https://t.co/Q1MhFIrKpH
— ANADOLU AGENCY (FR) (@aa_french) December 11, 2021
وقال مغردون إن الشرطة الفرنسية قامت بقمع الجزائريين المحتفلين بفوز المنتخب الوطني بطريقة وحشية، مستعملة قنابل الغاز.
#الجزاير_المغرب#MarocAlgerie
في الليلة الماضية قامت الشرطة الفرنسية بقمع الجزائريين المحتفلين بفوز المنتخب الوطني على العياشة بطريقة وحشية مستعملتا قنابل الغازضد الشباب الجزائري المرتبط بوطنه حيث احتفلوا في شوارع باريس بالعلم الوطني🇩🇿 كما هو معتاد معبرين عن فرحتهم#مونديال_العرب pic.twitter.com/kAAldkHPpq
— صـــــــلاح (@mafihachk) December 12, 2021
وقال نشطاء فرنسيون إن هؤلاء ليسوا مشجعين وإنما “بلطجية” تهجموا على عناصر الشرطة ولم يحترموا الدولة التي منحتهم كل شيء.
Des supporters algériens?
Non! Des voyous de cités!
Ils agressent nos collègues.
Ils ont la violence dans leur ADN.
Ils ne respectent rien:
ni l’uniforme, ni la 🇫🇷 qui leur a tout donné.
Tout mon soutien aux #policiers engagés sur les #ChampsElysee!pic.twitter.com/HrSQJtZv95
— Matthieu Valet (@mvaletsicp) December 11, 2021
وخرج العشرات من أنصار الفريق الجزائري للاحتفال بنصره على المنتخب المغربي وتأهله للمربع الذهبي، قبل أن تتدخل الشرطة وتحدث مواجهات عنيفة.
PARIS – Qualification de l’#Algérie pour la demi-finale de la #FIFAArabCup2021 : les supporters font la fête sur les #ChampsElysées #MarocAlgerie #MARALG pic.twitter.com/cn04zx3vEl
— Clément Lanot (@ClementLanot) December 11, 2021