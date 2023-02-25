“لوجيترانس” تنقل 70 ألف طن من السلع الجزائرية نحو إفريقيا

قام المجمع العمومي للنقل البري للبضائع واللوجيستيك “لوجيترانس”، بنقل نحو 70 ألف طن من السلع الجزائرية نحو إفريقيا، منذ أكتوبر 2018.

وأوضحت المديرة التجارية بالمجمع حكيمة بوزقزي في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، أن الكمية المنقولة أحصيت على مستوى 114 قافلة لـ115 متعاملا اقتصاديا جزائريا، انطلقت باتجاه عدّة دول إفريقية في الفترة المذكورة.

وقالت المسؤولة على هامش أشغال الدورة الخامسة لمجلس رجال الأعمال الجزائري-الموريتاني، أن هذه السلع وجّهت خصوصا إلى كل من موريتانيا والسنغال والنيجر وتونس.

وحقّق مجمّع “لوجيترانس” رقم أعمال بقيمة 16.5 مليار دينار عند نهاية العام 2021. ويضمّ المجمّع 3500 شاحنة تستخدم لنقل البضائع الجزائرية المصدّرة إلى الدول الإفريقية.