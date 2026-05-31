لوكا زيدان: مشاركتي كأساسي في المونديال بيد الطاقم الفني

خص حارس مرمى نادي غرناطة الإسباني، لوكا زيدان، مجلة “أونز مونديال” بحوار أكد فيه أن مشاركته كأساسي خلال نهائيات كأس العالم 2026، بيد الطاقم الفني، مشيرا إلى حجم المسؤولية المنتظرة منه في المونديال المقبل، باعتباره المرشح الأول لحراسة مرمى “الخضر”، قائلا: “لا أستطيع الإجابة عن هذا السؤال، لأنني لا أعلم بعد ما إذا كنت سأكون الحارس الأول أم لا”.

وعندما أشار الصحفي إلى أنه يبدو الخيار الأقرب لشغل هذا المنصب، خاصة بعد مشاركته في كأس أمم إفريقيا 2025، فضّل لوكا زيدان التحفظ في إجابته، قائلا: “نعم، نعم… لكنني أحاول ألا أفكر كثيرا في هذا الأمر، ولا أضع على نفسي أي ضغط إضافي”.

وأضاف حارس غرناطة أن الضغط لا يزعجه، بل يعتبره جزءا أساسيا من متعة كرة القدم، موضحا: “أحب هذا النوع من الضغط الإيجابي، فهو يمنحني ذلك الشعور بالأدرينالين الذي أبحث عنه دائما في هذه الرياضة”.

كما شدد زيدان على أن تحمل المسؤولية يتماشى مع شخصيته، قائلا: “تحمل المسؤوليات جزء من طبيعتي، وربما لهذا السبب اخترت مركز حارس المرمى، لأن هذا المنصب يتطلب الكثير من المسؤولية داخل الملعب”.

وتطرق زيدان إلى أهدافه خلال الفترة المقبلة، سواء على الصعيد الشخصي أو الجماعي، حيث قال: “ستكون سنة مهمة جدا، لقد شاركنا في كأس إفريقيا، وكأس العالم بات على الأبواب”.

وأضاف حارس نادي غرناطة الإسباني: “على المستوى الشخصي، ستكون هذه السنة حاسمة بالنسبة لي من أجل الاقتراب أكثر من الأهداف والطموحات التي أسعى إلى تحقيقها”.

كما تحدث زيدان عن طموحات المنتخب الجزائري، مؤكدا أن “الخضر” قدموا مشاركة جيدة في كأس إفريقيا الماضية رغم عدم بلوغ كل الأهداف المسطرة، مضيفا: “كنا نطمح إلى ما هو أفضل، لكن تركيزنا الآن منصب على تقديم كأس عالم كبيرة”.

كما أكد اعتزازه الكبير بتمثيل المنتخب الوطني في المحافل الكبرى، حيث قال: “أحب هذه المسؤوليات وأعتبره فخرا كبيرا أن أمثل بلدي في كأس العالم أو كأس إفريقيا. بالنسبة لأي لاعب كرة قدم، لا يوجد ما هو أعظم من خوض منافسة بحجم كأس العالم، وأنا متحمس جدا لخوض هذه التجربة”.

"أعتقد أننا سنفاجئ الجميع، لأننا نملك مجموعة متماسكة للغاية، تضم لاعبين شبابا يتمتعون بإمكانات كبيرة وجودة عالية".