-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
العالم

ليبيا تستقدم مئات الأطباء والممرضين من بنغلاديش

الشروق أونلاين
  • 484
  • 0
ليبيا تستقدم مئات الأطباء والممرضين من بنغلاديش
أرشيف
مستشفى في ليبيا

أعلن مسؤول في وزارة الصحة الليبية يوم الإثنين، عن حصول مصالحه على الموافقة اللازمة لاستقدام 2000 عنصر طبي وطبي مساعد من بنغلاديش.

وقال رئيس لجنة توزيع العناصر الطبية والطبية المساعدة الوافدة بوزارة الصحة عبد العاطي عبد السلام، إن وزارة العمل وافقت على استقدام أطباء وممرضين في تخصصات متنوعة.

وأكد عبد السلام أن الدفعة الأولى من العناصر الوافدة التي وصلت إلى ليبيا، تتكوّن من 21 عنصرًا طبيًا وطبيًا مساعدًا. وقد تمّ توزيعهم على مستشفيات جنوب البلاد.

وستصل دفعة ثانية من 120 عنصرا من الأطباء والممرضين المستقدمين إلى ليبيا، خلال 15 يومًا، يضيف المسؤول ذاته.

وجاء استقدام العناصر الأجنبية بعد خضوعهم لامتحانات، على أن يتم التعاقد معهم لمدة عام واحد قابل للتجديد.

مقالات ذات صلة
عطاف ونظيرته التنزانية يترأسان أشغال لجنة التعاون المشتركة

عطاف ونظيرته التنزانية يترأسان أشغال لجنة التعاون المشتركة

28 لغم بحري قرب شاطئ سياحي في تركيا!

28 لغم بحري قرب شاطئ سياحي في تركيا!

تكرار حرق المصحف.. هذا ما دعت إليه منظمة التعاون الإسلامي

تكرار حرق المصحف.. هذا ما دعت إليه منظمة التعاون الإسلامي

روسيا تعلن إحباط هجوم أوكراني على موسكو (فيديو)

روسيا تعلن إحباط هجوم أوكراني على موسكو (فيديو)

السعودية تدعم ميزانية اليمن بـ1.2 مليار دولار

السعودية تدعم ميزانية اليمن بـ1.2 مليار دولار

كريسترسون: الاعتداءات المتكررة على المصحف تهدف لمنع السويد من الانضمام للناتو

كريسترسون: الاعتداءات المتكررة على المصحف تهدف لمنع السويد من الانضمام للناتو

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد