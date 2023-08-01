ليبيا تستقدم مئات الأطباء والممرضين من بنغلاديش

أعلن مسؤول في وزارة الصحة الليبية يوم الإثنين، عن حصول مصالحه على الموافقة اللازمة لاستقدام 2000 عنصر طبي وطبي مساعد من بنغلاديش.

وقال رئيس لجنة توزيع العناصر الطبية والطبية المساعدة الوافدة بوزارة الصحة عبد العاطي عبد السلام، إن وزارة العمل وافقت على استقدام أطباء وممرضين في تخصصات متنوعة.

وأكد عبد السلام أن الدفعة الأولى من العناصر الوافدة التي وصلت إلى ليبيا، تتكوّن من 21 عنصرًا طبيًا وطبيًا مساعدًا. وقد تمّ توزيعهم على مستشفيات جنوب البلاد.

وستصل دفعة ثانية من 120 عنصرا من الأطباء والممرضين المستقدمين إلى ليبيا، خلال 15 يومًا، يضيف المسؤول ذاته.

وجاء استقدام العناصر الأجنبية بعد خضوعهم لامتحانات، على أن يتم التعاقد معهم لمدة عام واحد قابل للتجديد.