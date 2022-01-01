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رياضة

ليس لقاء الجزائر وغامبيا فقط.. 8 مقابلات أُلغيت

علي بهلولي
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ليس لقاء الجزائر وغامبيا فقط.. 8 مقابلات أُلغيت

لم يُشكّل إلغاء المباراة الودّية التي كان يُفترض تنظيمها بين المنتخب الوطني الجزائري ومنافسه الغامبي، بِقطر مساء السبت، الإستثناءَ.

وعرفت تحضيرات المنتخبات لِنهائيات كأس أمم إفريقيا 2022، إلغاء 7 مقابلات أخرى، وهي: السنيغال مع رواندا، وتونس مع بوركينا فاسو والغابون، والمغرب مع جزر الرأس الأخضر، وغامبيا مع سوريا، وأوغندا مع الغابون وموريتانيا. مع الإشارة إلى أن منتخبات مثل غامبيا برمجت مقابلتَين في تاريخَين مختلفَين وأُلغيتا، أمام الجزائر وسوريا.

وحالت جائحة “كورونا”، وقرار “الفيفا” القاضي بِالسماح للأندية بِالاحتفاظ بِلاعبيها الأفارقة حتى الـ 3 من جانفي الحالي، وصعوبة السفر، دون تنظيم المقابلات الوارد ذكرها أعلاه.

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