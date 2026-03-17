“ليلة استهداف عائلة خامنئي ونجاة مجتبى”.. تسريب صوتي يكشف التفاصيل! 

أفادت صحيفة “التلغراف” بأنها تحصلت على تسريب صوتي يكشف تفاصيل ليلة استهداف عائلة خامنئي من قبل الصهاينة وأعوانهم بصواريخ “بلو سبارو” ونجاة مجتبى.

ووفقا للتسجيل المسرّب، الذي قالت الصحيفة البريطانية بأنها تحققت من صحته، فقد نجا المرشد الجديد بأعجوبة من الغارة الجوية التي استهدفت مجمّع إقامته في طهران صباح 28 فيفري الماضي، وذلك لأنه كان في حديقة المنزل قبل دقائق من سقوط الصواريخ، فيما راح والده ضحية مع عدد من كبار المسؤولين.

وقدّم مظاهر حسيني، رئيس بروتوكول المرشد السابق علي خامنئي، رواية مفصّلة عن الواقعة أمام قادة دينيين وعسكريين، مؤكدا أن مجتبى كان قد خرج “للقيام بشيء ما” في الفناء قبل أن تضرب ثلاثة صواريخ “بلو سبارو” الباليستية المجمع الساعة 9:32 صباحا.

وأوضح حسيني أن مجتبى أصيب بجرح طفيف في ساقه فقط، بينما لقيت زوجته وابنهما مصرعهما فوراً، وقُطع رأس زوج أخته مصباح الهدى باقري كني، فيما “تطاير جسد” محمد شيرازي، رئيس المكتب العسكري لخامنئي، ولم يُتعرف عليه إلا من خلال “بضعة كيلوغرامات من اللحم”.

وكان علي خامنئي يجتمع مع كبار المسؤولين الأمنيين حين وقع الهجوم الذي أسفر أيضا عن مقتل قائد الحرس الثوري محمد باقري ووزير الدفاع عزيز نصير زاده.

وأشار التسجيل إلى أن الغارات استهدفت مواقع متعددة داخل المجمع في وقت واحد، بما في ذلك مقر المرشد ومنازل أبنائه، في محاولة واضحة للقضاء على العائلة بأكملها.

ووصف التسريب قوة الانفجارات بأنها كانت هائلة لدرجة تدمير الغرف وتحويل محتويات المجمع إلى حطام.

يذكر أن عدم ظهور مجتبى خامنئي علنا منذ الهجوم، واكتفاؤه برسالة مكتوبة قُرئت على التلفزيون الرسمي بعد تعيينه خليفة لوالده، أثار تكهنات حول مصيره ودرجة إصابته.