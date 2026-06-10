ليلة السقوط أمام إسبانيا بثلاثة

مباراة لا يحب الجزائريون ذكرها

في مونديال المكسيك لم يكن التأهل في دور المجموعات متاحا لصاحبي المركزين الأول والثاني فقط، بل إن أحسن أربعة منتخبات من الستة صاحبة المركز الثالث، في كل مجموعة يمكنها التأهل أيضا، وتواصل العمل على هذا النظام إلى غاية مونديال الولايات المتحدة الأمريكية عام 1994، لأجل ذلك كان يكفي أن تفوز البرازيل بأي نتيجة أمام إيرلندا وتتعادل الجزائر أمام إسبانيا بأي نتيجة لتحتل المركز الثالث، وتتأهل للدور الثاني وهي مهمة بدت سهلة، ولم يكن اللاعبون بعد أدائهم الأسطوري أمام البرازيل يريدون نتيجة غير الفوز لضمان مركز ثاني خلف البرازيل، ولعبت المباراة في الـ 13 جوان 1986، في ملعب التكنولوجيا في مدينة مونتيري أمام 21 ألف متفرج غالبيتهم من الإسبان الأقوياء، الذين سحقوا في الدور الثاني الدانمارك بخماسية مقابل واحد..

وقاد المواجهة حكم ياباني كان خارج مجال المباراة، لأن التصوير البطيء أكد أن هدفي إسبانيا الثاني والثالث كانا من وضعية متسللة مؤكدة، ولعبت الجزائر بتشكيلة غريبة من دريد الذي عوضه العربي في الدقيقة 20، ومغارية، ومنصوري، وقندوز، وقريشي، وقاسي السعيد، وماجر، وماروك، وحركوك، وبلومي، وزيدان الذي عوضه مناد في الدقيقة 59، بينما مثل المنتخب الإسباني التشكيلة التالية وهم من مشاهير الكرة الإسبانية، بداية من الحارس زيبيزاريتا، وتوماس، وكاماتشو، وفيكتور، وغويكوتشيا، وجاليغو، وبوتراغينيو الذي ترك مكانه لأولايا، مع بداية الشوط الثاني، ولوبيز، وكالدير، وساليناس، وميشال الذي عوضه سينور في الدقيقة الـ84، ومرة أخرى حدث ما لم يكن في الحسبان في الدقيقة 16 بعد التصادم العنيف بين جزار الملاعب كما تسميه الصحافة الإسبانية الباسكي غويغوتشيا، والحارس دريد مكّن خلالها كالدير من هز الشباك، وتم حمل بعد ذلك دريد في نقالة بسبب كسور على مستوى الكتف، ليعوضه العربي، وفقد اللاعبون تركيزهم بسبب الحادث الخطير الذي تعرض له دريد، وأشار الجميع بأصابع الاتهام للجزار غويغوتشيا الذي ذاع صيته عندما تسبب في كسر خطير لمارادونا عندما كان يلعب لبرشلونة وهي الإصابة التي جعلت برشلونة تبيع مارادونا لنادي نابولي الإيطالي، وفي الشوط الثاني سيطر الخضر، وضاعت رأسية على بلومي، أنقذها بأعجوبة أسطورة إسبانيا زيبيزاريتا، ومرّت الدقائق، وبينما تنقل الجزائريون إلى الهجوم بحثا عن هدف التعادل المؤهل للدور الثاني، سجل البديل أولايا من هجوم معاكس هدفا من وضعية تسلل، ثم قتل المباراة من وضعية تسلل مفضوحة في الدقيقة 70 وجعل المدرب مينوز، يطمئن على النتيجة ويسيّرها بعد ذلك بطريقة استعراضية نسفت أحلام الجزائريين، الذين لعبوا أسوء مباراة وسًجلت في مرماهم أسوء نتيجة وأثقلها في تاريخ المباريات المونديالية.

أغرب ما في فريق 1986 أنه سافر إلى المكسيك من دون المدافع مرزقان الذي كان الأصغر في لقاء ألمانيا الشهير، وكان في زمن مونديال المكسيك دون سن السابعة والعشرين كما سقط اسم حسين ياحي صاحب الـ26 سنة برغم مشاركته في مونديال إسبانيا في لقاء الشيلي، كما إن بن مبروك الذي لعب لقاء إيرلندا الشمالية والبرازيل كأساسي، ثار بسبب وضعه في الاحتياط، وتشابك بالأيدي مع بلومي وقال حينها أن بلومي، وصفه بالخائن، ورفض مجاني تحميله خسارة البرازيل وسحب البساط من تحت قدميه في لقاء إسبانيا، ولعب الخضر في أجواء مكهربة إلى درجة أن بعض اللاعبين الذين لم يشاركوا كأساسيين راحوا يشجعون منتخب إسبانيا وكلما سُجّل هدف في مرمى الخضر فرحوا.