ليل يعلن تعاقده مع نبيل بن طالب حتى 2026

فضّل تغيير الأجواء وعدم مواصلة اللعب في الدرجة الثانية

أعلن الإثنين نادي ليل الفرنسي، تعاقده مع الدولي الجزائري نبيل بن طالب لمدة ثلاثة مواسم، قادمًا من نادي أنجيه الذي سقط إلى دوري الدرجة الثانية الفرنسي الموسم الماضي 2023-24.

وكتب النادي الفرنسي عبر موقعه الرسمي: “الجميع كان ينتظر عودته.. أصبح نبيل بن طالب لاعبا في فريق ليل رسميا”، وأضاف: “وقع لاعب الوسط الجزائري الدولي (28 عاما) مع نادي ليل قادما من نادي أنجيه لمدة 3 سنوات، أي حتى عام 2026”.

وكشف النادي الفرنسي بالأرقام عن مسيرة الدولي الجزائري الحافلة مع مختلف الأندية التي حمل ألوانها على مدار السنوات الماضية، فضلًا عن مشواره الدولي ومشاركاته مع منتخب الجزائر. ويعرف بن طالب، المولود في ليل والذي دافع سابقا عن ألوان توتنهام ونيوكاسل الإنجليزيين وشالكه الألماني، الفريق الفرنسي جيدا؛ لأنه قضى فترة كبيرة من تكوينه الكروي معه (2004-2009).

وجاء التوقيع مع النجم الجزائري، بعد أن منحت اللجنة الطبية للرابطة الفرنسية لكرة القدم، الضوء الأخضر لنادي ليل، بعد التحفظات التي أثيرت، في وقت سابق، حول حالته الصحية لمعاناته من مخلفات الإصابة بفيروس كورونا.

وتمكن لاعب “الخضر” من بعث مشواره الكروي من جديد بعد موسم قضاه في نيوكاسل الانجليزي (2021- 2022).و بعد مروره على نادي ليل في الفئات الشبانية (2004-2009)، تألق بن طالب في 2013 بإنجلترا مع نادي توتنهام، قبل أن يتنقل إلى شالك 4 الألماني قبل ان يعود الى نيوكاسل. وبعد غياب دام أربع سنوات، وقع بن طالب (28 سنة) عودته إلي صفوف الفريق الوطني في سبتمبر 2022، بمناسبة اللقاءين الوديين لـ”الخضر” بملعب -ميلود هدفي- بوهران امام غينيا (1-0) ونيجيريا (2-1).