لِهذا السبب سيغيب مدرب غواتيمالا عن مباراة الجزائر

علي بهلولي
ح.م
التقني المكسيكي لويس فرناندو تينا مدرب منتخب غواتيمالا.

سافر وفد منتخب غواتيمالا لِكرة القدم إلى إيطاليا لِمواجهة “محاربي الصحراء” ودّيا، دون مدربه لويس فرناندو تينا.

وتُجرى هذه المباراة التحضيرية بِمدينة جنوة الإيطالية، مساء الجمعة المقبلة.

وأجرى المدرب لويس فرناندو تينا عملية جراحية ناجحة على مستوى الحويصلة الصفراوية (المرارة)، وهو الآن طريح الفراش بِبلده المكسيك، في انتظار أن يستأنف عمله لاحقا، لكن بعد مباراة الجزائر. وفقا لِأحدث تقرير نشرته صحيفة “ماركا” الإسبانية، التي أوضحت أن العملية الجراحية أُجريت مؤخّرا فقط، بعد مضاعفات صحّية اشتكى منها التقني تينا البالغ من العمر 68 سنة، والذي يُدرّب منتخب غواتيمالا منذ أواخر عام 2021.

ووفقا للمصدر، فإن اتحاد غواتيمالا لِكرة القدم اضطرّ إلى إسناد المهمّة مؤقّتا إلى التقني سلفادور رييس. وهو أيضا مكسيكي، وكان مساعدا للمدرب الرئيسي لويس فرناندو تينا.

