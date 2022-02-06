مأساة الطفل ريان.. ماكرون يغرد بالعربية ورئيس وزراء إسرائيل يعزي

غرد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون باللغة العربية، عقب إعلان المغرب وفاة ريان فور إخراجه من البئر التي سقط فيها منذ 5 أيام، فيما قدم رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، تعازيه.

وكتب ماكرون باللغتين العربية والفرنسية: “هذا المساء، أود أن أقول لأسرة الطفل ريان وللشعب المغربي إننا نشاركهم حزنهم”.

من جانبه كتب بينيت في تغريدة عبر “تويتر”: “باسمي واسم حكومة إسرائيل وشعبها، أبعث بخالص تعازينا لأهل الطفل المرحوم ريان وللشعب المغربي وجلالة الملك محمد السادس، أطال الله عمره. رحم الله هذا الطفل البريء وأسكنه فسيح جناته. ولتكن هذه آخر مآسيكم، بإذن الله”.

وأعلنت السلطات المغربية وفاة الطفل ريان، مساء السبت، بعد دقائق معدودات من إخراجه من البئر الذي قضى فيه قرابة الخمسة أيام.

وشغلت عملية إنقاذ ريان، البالغ من العمر 5 سنوات، والعالق في منتصف بئر عمقها 62 مترا ولا يتجاوز قطرها الـ35 سم، في ضواحي مدينة شفشاون، بشمال المغرب، العالم أجمع.