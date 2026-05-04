مؤسسات جزائرية تبحث عن فرصتها داخل السوق الأمريكية

تشارك ضمن أكبر الوفود في قمة الاستثمار "سلكت يو أس أي 2026":

أبرز القائم بالأعمال بالسفارة الأمريكية بالجزائر، مارك شابيرو، ثقل المشاركة الجزائرية، ضمن أكبر الوفود في قمة الاستثمار بأمريكا “سلكت يو أس أي 2026″، مؤكدا أن دخول السوق الأمريكية يمر حتما عبر فهم عميق لآليات عمل شركاتها.

ومن جانبه، شدّد رئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري كمال مولى على أن الرهان لا يقتصر على الحضور، بل يتعداه إلى بناء شراكات فعلية ونقل الخبرات بما يعزّز تموقع المؤسسات الجزائرية دوليا.

واستُقبل وفد رؤساء المؤسسات الجزائريين، عشية الافتتاح الرسمي لطبعة 2026 من المؤتمر، من طرف القائم بالأعمال بسفارة الولايات المتحدة لدى الجزائر، مارك شابيرو، وذلك بمركز المؤتمرات “غايلورد ريزور”، في لقاء خُصّص لبحث سبل تعظيم استفادة المؤسسات الجزائرية من هذا الحدث الاقتصادي الدولي.

وأوضح مولى، في منشور عبر صفحته المهنية “لينكد اين”، الإثنين، أن هذا اللقاء شكّل محطة مهمة لتسليط الضوء على فرص الاستثمار والتعاون التي يتيحها المؤتمر، حيث رحّب المسؤول الأمريكي بأعضاء الوفد، معبّرًا عن ارتياحه لمستوى المشاركة الجزائرية، التي اعتبرها من بين الأبرز حضورا في هذه التظاهرة العالمية. كما نوّه بالجهود التي بذلها مجلس تجديد الاقتصاد الجزائري في تعبئة المؤسسات وضمان مشاركة نوعية.

وفي هذا السياق، ركّز القائم بالأعمال الأمريكي على أهمية فهم آليات اشتغال الشركات الأمريكية، داعيًا إلى تطوير مقاربات عملية تمكّن المؤسسات الجزائرية من الاندماج في بيئة الأعمال الأمريكية واستغلال الفرص المتاحة.

من جهته، ثمّن مولى مرافقة سفارة الولايات المتحدة بالجزائر، خاصة خلال المراحل التحضيرية لهذه المشاركة، داعيًا أعضاء الوفد إلى استثمار تواجدهم في القمة بأقصى فعالية، من خلال بناء شراكات استراتيجية وتبادل الخبرات، لا سيما في مجالات ريادة الأعمال وأفضل الممارسات التسييرية.

وفي ختام اللقاء، قدّم أعضاء الوفد عرضًا لمؤسساتهم، مستعرضين أهداف مشاركتهم في القمة، والتي تتركز أساسًا على استكشاف فرص الاستثمار، توسيع شبكة العلاقات الدولية، وتعزيز حضور المؤسسات الجزائرية في الأسواق العالمية.