ماجر: الجزائر قادرة على صنع الحدث في كأس العالم 2026

أعرب أسطورة كرة القدم الجزائرية، رابح ماجر، (67 سنة)، عن ثقته الكبيرة في قدرة ” محاربي الصحراء” على التألق في نهائيات بطولة كأس العالم 2026، التي تستضيفها الولايات المتحدة الأميركية وكندا والمكسيك اعتباراً من 11 جوان المقبل.

وأبدى رابح ماجر، أول أمس السبت، في تصريحات خص بها قناة الجزائر الدولية “AL24″، تفاؤله بشأن حظوظ المنتخب الوطني في التألق خلال المونديال الأمريكي، مستنداً إلى خبرته الطويلة في المنافسات الدولية، موجهاً رسالة دعم إلى اللاعبين والطاقم الفني بقيادة المدرب فلاديمير بيتكوفيتش.

وقال أحد أبرز أساطير كرة القدم الجزائرية، إن المشاركة في كأس العالم يجب أن تقترن دائماً بطموحات كبيرة: “نحن معتادون على كأس العالم، وأتمنى لهم كل التوفيق وأن يحققوا مشواراً طويلاً في هذه البطولة. جميع المنتخبات التي تشارك في المونديال تدخل المنافسة بطموحات كبيرة، وإن شاء الله يكون للجزائر أيضاً طموح كبير. المسؤولية ستكون كبيرة، لكن الأمر ليس مستحيلاً. تحيا الجزائر”.

وتأتي تصريحات ماجر في وقت يترقب فيه الشارع الرياضي الجزائري عودة “الخضر” إلى نهائيات بطولة كأس العالم 2026، وسط آمال كبيرة في استعادة بريقهم وتحقيق مشاركة مميزة على الساحة العالمية، ومحاولة التأهل إلى أبعد من الدور الثاني في المونديال الكبير، خصوصاً بعد الغياب عن آخر نسختين في مونديال روسيا 2018 ومونديال قطر 2022.

يذكر، أن المنتخب الوطني سيشارك في المونديال في المجموعة العاشرة التي تضم بجانبه منتخبات الأرجنتين (حامل اللقب)، والنمسا والأردن.