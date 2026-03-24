ماجر يكذّب ويفضح موقعا مغربيا

أكد الأسطورة رابح ماجر، أنه لم يدل بأي تصريحات للموقع المغربي “بطولة اليوم” بخصوص قرار لجنة الاستئناف للاتحاد الإفريقي لكرة القدم التي أقرّت بتجريد المنتخب السنغالي من التاج الإفريقي ومنحه للمغرب.

وقال اللاعب الدولي السابق: “أطلعت الثلاثاء 24 مارس 2026، باستغراب كبير على تصريحات مزعومة نسبت إلى شخصي، رابح ماجر، من قبل الموقع المغربي “بطولة اليوم”، من دون أدنى احترام لقيم وأخلاقيات مهنة الصحافة، وإذ أعبر عن اندهاشي الكبير لما نقله الموقع المذكور على لساني زورا وبهتانا، فإنني أؤكد للرأي العام أنني لم أدل في الفترة الأخيرة بأي تصريحات صحفية لا إلى الموقع المشار إليه، ولا إلى أي وسيلة إعلامية أخرى”.

وأضاف قائلا: “أود أن أوضح بشكل قاطع أن قرار لجنة الاستئناف بخصوص نهائي “كان 2025″، هو مشكل يخص “الكاف” ولا يمكن لرابح ماجر الخوض فيه لأنه لا يعنيه إطلاقا، ومرة أخرى، أطمئن الجماهير الجزائرية على حرصي الشديد والحازم على صون سمعة وصورة بلدي الجزائر مثلما كنت أفعل دائما”.