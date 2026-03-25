ماذا تُخبّئ الإدارة الأمريكية لِمنتخبات الجزائر وقارة إفريقيا؟

مونديال 2026

تُصرّ الإدارة الأمريكية الحالية على أن تكون تظاهرة كأس العالم 2026 لِكرة القدم استثنائية، وبِطريقة سلبية قد تضرّ المنتخبات المشاركة بينها “الخضر”.

وأمام تراخي رئيس “الفيفا” جياني أنفونتينو، قد يُمعن الأمريكيون في اتّخاذ قرارات صادمة لِغالبية المنتخبات المشاركة في المونديال، المبرمج ما بين الـ 11 من جوان والـ 19 من جويلية المقبلَين.

ورغم أن المكسيك وكندا سيستضيفان أيضا وقائع المونديال، إلا أن أغلب المقابلات ستُجرى بِأمريكا.

وفي أحدث تقرير لها نشرته صحيفة “ذي أتلتيك”، وهي ملحق رياضي تابع لِجريدة “نيويورك تايمز” الأمريكية، فإن السلطات الرياضية في بلد “العمّ سام” ستُطالب المنتخبات المشاركة وأيضا الجماهير، بِدفع مبلغ مالي في شكل “وديعة”، تتراوح قيمته ما بين 5 آلاف و15 ألف دولار (ما بين 66 مليون و200 مليون سنتيم).

ووفقا للمصدر، فإن منتخبات القارة السّمراء هي أول الفرق الوطنية المتضرّرة من هذا القرار، الذي يستهدف الحدّ من الهجرة غير الشرعية.

غير أن الصحيفة الأمريكية استطردت، وقالت إن اتحادات الكرة (مسؤولين ومدربين ولاعبين و…) أو المشجعين سيسترجعون هذا المبلغ عند نهاية الحضور ومغادرة التراب الأمريكي.

وختمت التقرير تقول إن “الفيفا” بِصدد إجراء مفاوضات مع الإدارة الأمريكية لِإلغاء هذا القرار، على الأقل في الشقّ الخاص بِاتحادات الكرة.