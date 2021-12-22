ماذا عن مشاركة سعيود في “كان” الكاميرون؟

تبقى مشاركة اللاعب أمير سعيود مع المنتخب الوطني الجزائري في نهائيات كأس أمم إفريقيا 2022، محلّ شكّ، إن لم تكن فرص حضوره هذه المنافسة مُنعدمة.

وتحتضن الكاميرون البطولة الكروية القارية بداية من الـ 9 من جانفي، وتُختتم الفعّاليات في الـ 6 من فيفري المقبلَين.

وقالت إدارة نادي الطائي السعودي في تغريدة لها عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، الأربعاء، إن سعيود يشكو إصابة (لم تُحدّد نوعيتها)، ويخضع حاليا للعلاج بِالمركز الطبي “أسبيتار”، بعد أن اتّصلت بِمسؤولي الاتحاد الجزائري لكرة القدم، ونسّقا لِترتيب هذه الإجراءات. على اعتبار أن “الفاف” تربطها اتّفاقية مع المؤسسة الصحية القطرية.

وأضاف بيان نادي الطائي السعودي يقول إن سعيود شارك في منافسة كأس العرب بِقطر، وهو مصاب. وإن طبيب المنتخب المحلّي الجزائري لجأ إلى منح لاعبه مسكّنات لِتخفيف الآلام.

واكتفى متوسط الميدان الهجومي سعيود بِالمشاركة في مقابلتَين فقط، من أصل 6 مواجهات خاضها أشبال الناخب الوطني مجيد بوقرة في كأس العرب. وبِلغة الأرقام لعب ابن قالمة 88 دقيقة (من مواجهتَي السودان وتونس)، ما يُعادل مباراة – إلى حدّ ما – في هذه المنافسة، التي سجّل في مقابلتها النهائية هدفا خرافيا، وساهم في منح الجزائر الكأس المرصودة.

واختتمت إدارة نادي الطائي السعودي البيان، تقول إنها تتمنّى الشفاء التام لِسعيود، وعودته السريعة إلى المنافسات الرّسمية.

وعلى عكس فئات الأواسط والآمال والمحليين، لم يلعب أمير سعيود أيّ لقاء دولي مع أكابر “الخضر”، وقد تُؤجّل الإصابة المُشار إليها أعلاه التحاقه بـ “محاربي الصحراء” إلى تاريخ يلي “كان” الكاميرون.