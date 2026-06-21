ماذا عن ملعب مباراة الجزائر والأردن؟

يخوض المنتخب الوطني الجزائري مواجهة الأردن بِملعب “ليفاي”، الذي يقع في مدينة سانتا كلارا بِولاية كاليفورنيا أقصى الغرب الأمريكي.

ودُشّنت هذه المنشأة الرياضية في جويلية 2014، وتتّسع لِنحو 68 ألف و500 متفرّج. وهي في العادة ملعب مخصّص لِكرة القدم الأمريكية، الرياضة الأشهر في بلد “العم سام”.

وفي المونديال الحالي، احتضن ملعب “ليفاي” ثلاث مقابلات في دور المجموعات: تعادل قطر (1-1) مع سويسرا، وخسارة الأردن (1-3) أمام النمسا، وفوز الباراغواي (1-0) على تركيا.

كما ستُجرى بِهذا الملعب مباراة الباراغواي وأستراليا في دور المجموعات، الجمعة المقبل. وأيضا مواجهة أمريكا في الدور الـ 16، بِتاريخ الثاني من جويلية المقبل، مع منافس لم يُضبط اسمه بعد.

ولأنه أحد أهم ملاعب أمريكا، فقد كان هذا الميدان مسرحا لِنهائي الكأس الذهبية 2017، وهي مسابقة خاصة بِمنطقة “الكونككاف”، وشبيهة بِكأس أوروبا أو إفريقيا أو أمريكا الجنوبية أو آسيا… وحينها فازت أمريكا (2-1) على جامايكا. كما أُقيمت بِهذا الملعب مقابلتان لِحساب منافسة كأس أمريكا الجنوبية 2024.