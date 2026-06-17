ماذا يحدث عند تناول جرعة زائدة من الزنك؟

يُعد الزنك من المعادن الأساسية التي يحتاجها الجسم لدعم المناعة والتئام الجروح وإنتاج الحمض النووي، إلا أن الإفراط في تناوله قد يؤدي إلى أعراض ومضاعفات صحية متنوعة.

وتؤكد المعاهد الوطنية الأمريكية للصحة أن الحد الأعلى المسموح به للبالغين هو 40 ملغ يوميا من جميع المصادر مجتمعة، ما لم يكن هناك إشراف طبي مباشر، وفقا لموقع ods

ماهي أضرار الافراط في تناوله؟

اضطرابات هضمية تظهر سريعا

من أكثر العلامات شيوعا عند تناول كمية كبيرة من الزنك الشعور بالغثيان والتقيؤ وآلام المعدة.

وقد تبدأ هذه الأعراض خلال ساعات قليلة من تناول الجرعة الزائدة، خاصة عند تناول المكملات على معدة فارغة.

وتشير المراجع الطبية إلى أن التهيج المعدي المعوي هو أول ما يلفت الانتباه إلى وجود تسمم بالزنك، بحسب موقع healthline

الصداع والدوخة وفقدان الشهية

لا يقتصر تأثير الجرعات الزائدة على الجهاز الهضمي، بل قد يشعر الشخص أيضا بالصداع والدوار والإرهاق وفقدان الرغبة في تناول الطعام.

وتحدث هذه الأعراض نتيجة اضطراب التوازن المعدني داخل الجسم وتأثير الكميات المرتفعة من الزنك على وظائفه الطبيعية.

نقص النحاس بسبب الإفراط المزمن

عند تناول جرعات مرتفعة من الزنك لفترات طويلة، قد يواجه الجسم صعوبة في امتصاص النحاس، وهو معدن ضروري لتكوين خلايا الدم الحمراء وصحة الأعصاب.

وتوضح الدراسات أن تناول أكثر من 50 ملغ يوميا لأسابيع أو أشهر قد يؤدي إلى انخفاض مستويات النحاس وحدوث فقر دم واضطرابات عصبية مختلفة.

ضعف المناعة بدلا من تقويتها

يعتقد كثيرون أن زيادة الزنك تعني مناعة أقوى، لكن الإفراط في تناوله قد يعطي نتيجة عكسية.

فقد وجدت المراجع الطبية أن الجرعات المرتفعة والمستمرة يمكن أن تُضعف بعض وظائف الخلايا المناعية وتؤثر في قدرة الجسم على مقاومة العدوى.

تأثيرات على الكوليسترول والمعادن الأخرى

تشير الأدلة العلمية إلى أن الاستهلاك المزمن للزنك بكميات كبيرة قد يؤدي إلى انخفاض مستويات الكوليسترول الجيد (HDL)، كما قد يؤثر في امتصاص معادن أخرى مثل المغنيسيوم والحديد.

لذلك لا يُنصح بالاستمرار على الجرعات العالية دون متابعة طبية، وفقا لموقع ods

حالات التسمم الشديد

في حالات نادرة، قد يؤدي تناول كميات كبيرة جدا من الزنك إلى تقيؤ شديد وألم حاد في أعلى البطن وخمول وإرهاق واضح.

وتذكر المراجع السريرية أن الجرعات العالية جدا أو التعرض المهني لبعض مركبات الزنك قد يسبب أعراضًا أكثر خطورة تستدعي التدخل الطبي الفوري، بحسب موقع ncbi

كيف يمكن الوقاية؟

أفضل طريقة للوقاية من الآثار الجانبية للزنك هي الحصول على الاحتياج اليومي من الغذاء أولا، وعدم تناول المكملات إلا عند الحاجة.

وتؤكد المعاهد الوطنية للصحة أن الاحتياج اليومي الموصى به للبالغين هو 11 ملغ للرجال و8 ملغ للنساء، بينما يبلغ الحد الأعلى الآمن 40 ملغ يوميا.

كما تنصح بعدم استخدام الجرعات المرتفعة لفترات طويلة دون إشراف طبي لتجنب نقص النحاس ومضاعفات أخرى مرتبطة بزيادة الزنك، وفق موقع ods