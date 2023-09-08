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ماذا يحدث لجسمك عندما تتوقف عن تناول المشروبات الغازية؟

الشروق أونلاين
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ماذا يحدث لجسمك عندما تتوقف عن تناول المشروبات الغازية؟

 تحتوي المشروبات الغازية على السكر والكافيين والماء الكربوني، ما يجعلها مضرة بالصحة، والتوقف عن شربها من شأنه أن يحسّن 10 أشياء في الجسم.

من بين الأشياء التي ستلاحظ أنها تغيرت في حياتك، أنك ستستمتع بحياة خالية من الأمراض المزمنة، وستشعر بذوق الطعام الأصلي الذي حرمت منه بسبب تغير مستقبلات الحلوى في دماغك.

الاستمتاع بالطعام 

تحتوي المشروبات الغازية على الكثير من السكر لدرجة أنها تغيّر مستقبلات الحلوى في دماغك، مما يجعلك تشتهي السكر أكثر.

من خلال التوقف عن تناول المشروبات الغازية، سيعود التذوق لديك إلى طبيعته وسيكون الطعام لذيذا مرة أخرى.

تقليل خطر الإصابة بالسكري 

الانتظام في شربها، سيزيد من فرصتك في الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني بنسبة 26٪ وفقا لدراسة أجريت في مجلة Diabetes Care في عام 2010.

ومن خلال التخلي عنها، سوف تقلل من خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني.

فقدان الوزن بشكل أسهل

أسهل طريقة لإنقاص الوزن هي التوقف عن تناول المشروبات، فعلبة واحدة سعة 12 أونصة، تحتوي على 39 غراما من السكر و90 سعرة حرارية.

 كليتان أكثر صحة

التوقف عن شربها، يمكن أن يساعد في إنقاذ الكليتين من خطر الإصابة بالأمراض والفشل.

فعندما تشرب المشروبات الغازية، فأنت أيضا في خطر أكبر للإصابة بحصوات الكلى وفقا لدراسة أجريت عام 2013.

ارتفاع معدل الذكاء

الإقلاع عنها يمكن أن يجعلك أكثر ذكاء، لأن تناول السكر لفترة طويلة من الزمن يمكن أن يكون له تأثير سلبي على دماغك.

وحتى المشروبات الخاصة بالحمية، تحتوي على المواد الكيميائية الموجودة في الأسبارتام، قد تغير من الإشارات العصبية، وتسبب الصداع والقلق والأرق.

طول العمر

من خلال الإقلاع عن المشروبات الغازية، ستتحسن صحتك بشكل عام، ومن المحتمل أن تطيل عمرك،

 مشاكل في الكبد

تناول الصودا بشكل مستمر يساههم بشكل الكبير في ظهور مشاكل في الكبد.

قلب سليم

وجدت دراسة أجرتها جامعة هارفارد عام 2012 أن المشروبات الغازية، من بين المشروبات التي تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب المزمنة، وارتفاع الضغط.

أسنان أكثر بياضا

يؤدي حمض الستريك الموجود في الصودا إلى تآكل مينا الأسنان، مما يزيد من خطر التسوس والاصفرار، أما الابتعاد عن المشروبات يجعل أسنانك أكثر بياضا.

عظام أكثر صحة

أظهرت الدراسات أن هناك صلة بين المشروبات الغازية وهشاشة العظام.

وكشفت دراسة أجريت في عام 2014 أن تناول المشروبات الغازية بانتظام يزيد من فرصة الإصابة بكسور الورك لدى النساء بعد سن اليأس بنسبة 14٪.

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