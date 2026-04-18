ماذا يفعل في القسم الثاني؟

ماذا يفعل في القسم الثاني؟

كال مدافعُ نادي مودينا الإيطالي أليسّاندرو ديلّافالي المديحَ، للاعب الدولي الجزائري فارس غجميس.

وكان المهاجم غجميس قد أهدى نقاط الفوز لِفريقه فروسينوني عصر الأحد.

وفي تصريحات صحفية بعد نهاية المباراة، قال مدافع نادي مودينا أليسّاندرو ديلّافالي: “غجميس لاعب استثنائيّ، ومستواه الفني أعلى بِكثير من بطولة القسم الثاني”.

ويرتدي فارس غجميس (23 سنة) زي نادي فروسينوني من القسم الثاني الإيطالي منذ جانفي 2024، بِعقدٍ تنقضي مدّته في صيف 2028.

ولا يُستبعد أن تتهافت أندية إيطاليا وأوروبا على المهاجم غجميس، لِانتدابه في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة. كما يُرشّح بِقّوة للمشاركة مع المنتخب الوطني الجزائري في كأس العالم التي تنطلق بِتاريخ الـ 11 من جوان المقبل، بعد أن استهلّ المشوار في أواخر مارس الماضي، وسجّل هدفا ضد غواتيمالا.

وفي “بورصة” التحويلات، تبلغ القيمة المالية الحالية للاعب فارس غجميس رقم 5.5 مليون أورو.

