مازة يراهن على تألق “الخضر” في المونديال ويتحدى الأرجنتين

أبدى النجم الجزائري الصاعد في سماء الدوري الألماني، إبراهيم مازة، طموحا كبيرا بقدرة المنتخب الوطني على التألق في نهائيات كأس العالم2026، وتقديم مشاركة مميزة ضمن المجموعة العاشرة التي تضم الجزائر إلى جانب حامل اللقب منتخب الأرجنتين والنمسا والأردن.

ونقل موقع “أفريكا توب سبورتس”، تصريحات مازة عقب نهاية المباراة الأخيرة التي انهزم فيها فريقه بايرن ليفركوزن أمام شتوتغارت، حيث أظهر ثقة كبيرة بقدرة المنتخب الوطني على لعب بطولة في المستوى، مؤكدا أن الجزائر تمتلك الآن فريقًا قادرًا على منافسة أفضل المنتخبات.

ورغم فشل “الخضر” في الوصول إلى المربع الذهبي في كأس إفريقيا الأخيرة، إلا أن نجم بايرن ليفركوزن لا يبدو متأثراً بذلك، وتحدث بثقة كبيرة عن إمكانيات المنتخب الوطني: قائلا: “نحن قادرون على تحقيق إنجازات كبيرة”، مشيداً في الوقت نفسه بعمل المدرب فلاديمير بيتكوفيتش.

وبحسب لاعب خط الوسط الهجومي، فإن الوقت المتبقي قبل انطلاق البطولة التي يفصلنا عنها أقل من أربعة أسابيع، سيتيح لـ”الخضر” فرصة مثالية لتحسين استعداداتهم في أفضل الظروف. وقبل ذلك، أشار مازة أنه يركز حاليا على أهداف ناديه، الذي يخوض معركة شرسة لضمان التأهل إلى دوري أبطال أوروبا.

وفي ختام تصريحاته، وجّه إبراهيم مازة رسالة إلى الجماهير الجزائرية، معربًا عن أمله في حضور جماهيري كبير في المباراة الودية ضد هولندا المقررة مطلع جوان المقبل.

