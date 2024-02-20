-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
عاجل
واشنطن تعرقل مشروع القرار الجزائري بمجلس الأمن
منوعات

ماسك: أول من خضع لزراعة شريحة دماغية يتحكم في فأرة الكمبيوتر بالتفكير

الشروق أونلاين
  • 112
  • 0
ماسك: أول من خضع لزراعة شريحة دماغية يتحكم في فأرة الكمبيوتر بالتفكير
ح. م
أيلون ماسك.

قال مؤسس شركة “نورالينك”، إيلون ماسك، أن أول إنسان خضع لزراعة شريحة دماغية من الشركة تعافى تماماً، وأصبح قادراً على التحكم في فأرة كمبيوتر من خلال التفكير.   

حسب ما نقلته “سي أن بي سي”، اليوم الثلاثاء 20 فيفري، فماسك وخلال حديث له على منصة “إكس” للتواصل الإجتماعي قال أن “التقدم جيد ويبدو أن المريض تعافى بالكامل مع تأثيرات عصبية نحن على دراية بها. يستطيع المريض تحريك فأرة في أنحاء الشاشة فقط بمجرد التفكير”.
ونجحت شركة “نورالينك” في زراعة أول شريحة في دماغ إنسان الشهر الماضي بعد الحصول على الموافقة بإجراء تجارب بشرية في شهر سبتمبر. وتحاول حاليا الحصول على أكبر قدر ممكن من ضغطات زر الفأرة من المريض.

وحسب الشركة، فهي تسعى إلى تمكين الأشخاص الذين تزرع فيهم الشريحة، من التحكم في مؤشر الفأرة أو لوحة المفاتيح من خلال التفكير.

مقالات ذات صلة
جائزة كتارا للرواية العربية تعلن عن تعديلات في نظامها

جائزة كتارا للرواية العربية تعلن عن تعديلات في نظامها

بالفيديو.. الدحدوح يكشف كواليس طوفان الأقصى واستشهاد أفراد من عائلته في أحدث ظهور له!

بالفيديو.. الدحدوح يكشف كواليس طوفان الأقصى واستشهاد أفراد من عائلته في أحدث ظهور له!

طالبو اللجوء في جزيرة بريطانية يشتكون من الاحتجاز التعسفي والاعتداءات الجنسية!

طالبو اللجوء في جزيرة بريطانية يشتكون من الاحتجاز التعسفي والاعتداءات الجنسية!

وزيرة الثقافة تطمئن على صحة الفنان إبراهيم شرقي

وزيرة الثقافة تطمئن على صحة الفنان إبراهيم شرقي

مولوجي تؤكد دعم وزارة الثقافة والفنون الدائم لقطاع السينما ومرافقته

مولوجي تؤكد دعم وزارة الثقافة والفنون الدائم لقطاع السينما ومرافقته

اولاد جلال .. من أجل لم الشمل الحاج عياش يجمع المواطنين على مأدبة طعام سنويا 

اولاد جلال .. من أجل لم الشمل الحاج عياش يجمع المواطنين على مأدبة طعام سنويا 

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد