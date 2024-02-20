ماسك: أول من خضع لزراعة شريحة دماغية يتحكم في فأرة الكمبيوتر بالتفكير

قال مؤسس شركة “نورالينك”، إيلون ماسك، أن أول إنسان خضع لزراعة شريحة دماغية من الشركة تعافى تماماً، وأصبح قادراً على التحكم في فأرة كمبيوتر من خلال التفكير.

حسب ما نقلته “سي أن بي سي”، اليوم الثلاثاء 20 فيفري، فماسك وخلال حديث له على منصة “إكس” للتواصل الإجتماعي قال أن “التقدم جيد ويبدو أن المريض تعافى بالكامل مع تأثيرات عصبية نحن على دراية بها. يستطيع المريض تحريك فأرة في أنحاء الشاشة فقط بمجرد التفكير”.

ونجحت شركة “نورالينك” في زراعة أول شريحة في دماغ إنسان الشهر الماضي بعد الحصول على الموافقة بإجراء تجارب بشرية في شهر سبتمبر. وتحاول حاليا الحصول على أكبر قدر ممكن من ضغطات زر الفأرة من المريض.

وحسب الشركة، فهي تسعى إلى تمكين الأشخاص الذين تزرع فيهم الشريحة، من التحكم في مؤشر الفأرة أو لوحة المفاتيح من خلال التفكير.