إيلون ماسك.. سيرة تروي قصة رجل يريد إنقاذ البشرية

صدرت الكتاب الثلاثاء 12 سبتمبر:

“إيلون ماسك” هو العنوان الذي اختاره وباختصار، الصحفي وكاتب السير الأمريكي الشهير والتر إيزاكسون لرواية حياة أغنى رجل في العالم وواحدا من بين أكثرهم إثارة للجدل. وهو الكتاب الذي صدر الأمس الثلاثاء 12 سبتمبر عن دار النشر الأمريكية سايمون أند شوستر. وهو الكتاب الذي تصدر قائمة الكتاب الأكثر مبيعا في أمازون حتى قبل نشره.

إيكزاكسون، مؤلف السير الذاتية لشخصيات هامة مثل كيسنجر، فرانكلين، أينشتاين أو جوبز، وهي من أكثر الكتب مبيعا، تتبع إيلون ماسك لمدة عامين. حيث ولمدة ساعات، حضر اجتماعات مجلس إدارة “تيسلا” و”سبايس إكس”، التي يديرها ماسك، كما تحدث بالإضافة لماسك، مع عائلته وأصدقائه وزملائه..وحتى خصومه.

قالت الناقدة الأمريكية جينيفير سزالاي، في قراءتها للكتاب، على صفحات جريدة نيويورك تايمز أن إيزاكسون كتب عن ماسك أنه “رجل-طفل”. وقد تعرض للتنمر بشدة حين كان طفلا في جنوب إفريقيا، إلى أن كبر بما يكفي “ليضرب المتنمرين عليه”.

كذلك، تحدثت الناقدة في نصها الذي عنونته “يريد إيلون ماسك إنقاذ البشرية. المشكلة الوحيدة : الناس” عن إصابة ماسك بمتلازمة أسبرجر. وهي طيف من أطياف التوحد، التي تتسم بصعوبة المصابين بها بالتفاعل الإجتماعي والتواصل مع الآخرين وبالرغبات والأنماط السلوكية المقيدة.

ما جعل ماسك، يكتب إيكزاكسون “سيئًا في التقاط الإشارات الاجتماعية”. وقد وصفه الأشخاص المقربون منه بأنه يفتقر إلى التعاطف.

وفي الوقت الذي “يكافح فيه ماسك من أجل التواصل مع البشر الفعليين حوله، فإن خططه للإنسانية عظيمة”، تكتب سزالاي في نصها.

ماسك الذي يسير ست شركات، منها سبايس إكس الفضائية، كان يردد “بجنون” لموظفيه “الصاروخ القابل لإعادة الاستخدام بالكامل هو الفرق بين كوننا حضارة على كوكب واحد أو حضارة متعددة الكواكب”.

إيلون ماسك يدفع موظفي شركته للفضاء والأقمار الاصطناعية لخفض التكاليف والوفاء بالمواعيد النهائية القاسية لأنه يحتاج إلى ضخ الموارد في مشروع استعمار الفضاء “قبل أن تنهار الحضارة”. انهيار يتوقع ماسك أن يأتي من تغير المناخ، أو من انخفاض معدلات المواليد، أو من الذكاء الاصطناعي.

أما عن تسييره لشركة السيارات الكهربائية “تسلا”، فقال إيكزاكسون أن ماسك يطارد ذلك مطاردة، ويصدر الأوامر “على الطائر”. فأوضح ماسك “إذا لم نتخذ قرارات، فسوف نموت”.

جينيفير سزالاي كتبت أنه وإن كان من المفترض أن “ماسك” كان يقصد بكلمة “نحن” شركة تسلا في تلك الحالة . لكن “ماسك ” يحب التحدث عن اهتماماته التجارية من خلال مصطلحات الأبطال الخارقين، لذلك يصعب أحيانًا التأكد من ذلك.

الناقدة قالت أن إيزاكسون أوضح وباقتدار أن “ماسك ” لا يحب حقًا التراجع. يصر بعض مساعديه على أنه سيستمع في النهاية إلى العقل. لكن “آيزاكسون” لاحظ أثناء متابعته لماسك أنه عادة ما يسخر من أي شخص يقاومه باعتباره أحمقا ومخربا.

غرايمز، وهي طليقة ماسك التي أنجب منها ثلاثة أبناء تصف غضب ماسك الشديد بـ “الوضع الشيطاني”، وهو ما يتسبب حسبها في الكثير من “الفوضى”. لكنها تصر أيضًا على أن ذلك يسمح له بإنجاز الأمور.

وهو ما كتب عليه إيزاكسون “كما يعلمنا شكسبير، فإن جميع الأبطال لديهم عيوب، بعضهم مأساوي، وبعضهم مهزوم، وأولئك الذين نصفهم كأشرار يمكن أن يكونوا معقدين”.

وقد أنجب إيلون ماسك 10 أطفال من ثلاثة نساء. إحداهن هي شيفون زيليس، التي تعمل مديرة تنفيذية في إحدى شركاته، تقول عنه “إنه يريد حقا أن ينجب الأشخاص الأذكياء أطفالا”.

بالرغم من علاقاته، يكتب إيزاكسون أن ماسك منشغل في الغالب بأعماله، أين يكرر الحديث عن “الخواريزمية” ويتوقع من موظفيه “التشكيك في كل المتطلبات”، فهو يعتبر أن القواعد الوحيدة هي تلك التي تمليها قوانين الفيزياء”.

الناقدة تقول عن ماسك أنه اكتسب ما يكفي من القوة لإملاء قواعده. وتتحدث عن أهم سبق صحفي أوردته السيرة التي نشرها إيزاكسون، وهي رفضه طلبا بتوسيع تغطية الأنترنيت عبر أقماره الإصطناعية “ستار لينك”، وذلك بهدف منع أوكرانيا من شن هجوم على القوات الروسية في شبه جزيرة القرم بطائرة بدون طيار. وهو قرار اعتبر ماسك أنه “ينقذ وقد البشرية من حرب نووية” بذلك.

وقد دعا ماسك الأوكرانيين أنذاك إلى ”السعي إلى السلام”، وهو الذي “تنشطه التهديدات الخطيرة”.

والتر إيزاكسون الذي لاحق ماسك مدة سنتين واطلع حتى على إيمايلاته، قال أن ما استنتجه هو أن ماسك وإن كان يتحدث عن “الخوارزمية” التي ستغير العالم، إلا أنه كان في الأخير يفعل ما يريد. وهو ما أثر كثيرا على ميزانيا شركاته.

ومن بين هذه الشركات، شركة تويتر التي اشتراها ماسك وغير إسمها إلى “إكس”. حولها كتب إيزاكسون “لقد اعتبرها شركة تكنولوجيا، في حين أنها كانت في الواقع وسيلة إعلانية تعتمد على المشاعر والعلاقات الإنسانية”.

وكتبت الناقدة جينيفير سزالاي أن إيزاكسون يعتقد أن ماسك “أراد شراء تويتر لأنه تعرض للتنمر عندما كان طفلاً” و”الآن يمكنه امتلاك الملعب”.