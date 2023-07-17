ما حكاية الأجسام المضيئة التي ظهرت في سماء الجزائر؟

مرت مجموعة من الأجسام المضيئة في سماء الجزائر، وهي أقمار مشروع "ستار لينك"، أرشيف.

مرت في سماء الجزائر هذه الأيام الأخيرة سلسلة من الأجسام المضيئة والتي تتحرك كخط مستقيم. المشهد وثقه كثيرون بصور وفيديوهات شاركوها في شبكات التواصل الإجتماعي للإستفسار حول الموضوع.

هذه ليست المرة الأولى التي تمر فيها هذه النقط المضيئة في سماء الجزائر. وهي مجموعة من الأقمار الإصطناعية المسماة “ستار لينك” وهي مزود أنترنت أطلقتها شركة “سبايس إكس”. وهي تعمل من أجل توفير الولوج للأنترنيت عبر الأقمار الإصطناعية.

الشركة، والتي يملكها الملياردير إيلون ماسك، أطلقت عام 2018 مجموعة من الأقمار الاصطناعية تسير في المدار الأرضي المنخفض أي على ارتفاع حوالي 1100 و1300 كيلومتر عن سطح الأرض.

من 2019 إلى غاية فيفري 2023، أطلقت “سبايس إكس” حوالي 3200 قمرا اصطناعيا يدور حول الأرض ويزود حوالي مليون زبون بالأنترنت حول العالم.

عدد هذه الأقمار الاصطناعية مرشح لبلوغ عدد 12000 قمرا اصطناعيا عام 2025، ليبلغ بعد ذلك 42000 قمرا اصطناعيا يدور حول سطح الأرض لتزويد زبائنه بالأنترنيت.

“سبايس إكس” وضعت موقعا إلكترونيا توضح فيه خارطة تنقل أقمار “ستار لينك” والبلدان التي توفر فيها خدمة الأنترنت.