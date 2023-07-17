-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر

ما حكاية الأجسام المضيئة التي ظهرت في سماء الجزائر؟

الشروق أونلاين
  • 168
  • 0
ما حكاية الأجسام المضيئة التي ظهرت في سماء الجزائر؟
فرانس برس
مرت مجموعة من الأجسام المضيئة في سماء الجزائر، وهي أقمار مشروع "ستار لينك"، أرشيف.

مرت في سماء الجزائر هذه الأيام الأخيرة سلسلة من الأجسام المضيئة والتي تتحرك كخط مستقيم. المشهد وثقه كثيرون بصور وفيديوهات شاركوها في شبكات التواصل الإجتماعي للإستفسار حول الموضوع.

هذه ليست المرة الأولى التي تمر فيها هذه النقط المضيئة في سماء الجزائر. وهي مجموعة من الأقمار الإصطناعية المسماة “ستار لينك” وهي مزود أنترنت أطلقتها شركة “سبايس إكس”. وهي تعمل من أجل توفير الولوج للأنترنيت عبر الأقمار الإصطناعية.

الشركة، والتي يملكها الملياردير إيلون ماسك، أطلقت عام 2018 مجموعة من الأقمار الاصطناعية تسير في المدار الأرضي المنخفض أي على ارتفاع  حوالي 1100 و1300  كيلومتر عن سطح الأرض.

من 2019 إلى غاية فيفري 2023، أطلقت “سبايس إكس” حوالي 3200 قمرا اصطناعيا يدور حول الأرض ويزود حوالي مليون زبون بالأنترنت حول العالم.

عدد هذه الأقمار الاصطناعية مرشح  لبلوغ عدد 12000 قمرا اصطناعيا عام 2025، ليبلغ بعد ذلك 42000 قمرا اصطناعيا يدور حول سطح الأرض لتزويد زبائنه بالأنترنيت.

“سبايس إكس” وضعت موقعا إلكترونيا توضح فيه خارطة تنقل أقمار “ستار لينك” والبلدان التي توفر فيها خدمة الأنترنت.

مقالات ذات صلة
تعرف على المتفوقين الثلاثة الأوائل في شهادة البكالوريا

تعرف على المتفوقين الثلاثة الأوائل في شهادة البكالوريا

الرقمنة وتحسين الوجبة والمنحة الجامعية في قلب النقاش

الرقمنة وتحسين الوجبة والمنحة الجامعية في قلب النقاش

القطب الجزائي بقسنطينة يؤجل قضية ميناء سكيكدة

القطب الجزائي بقسنطينة يؤجل قضية ميناء سكيكدة

وفاة شخصين و11 جريحا في انحراف حافلة ببني عباس

وفاة شخصين و11 جريحا في انحراف حافلة ببني عباس

هذا برنامج القطارات نحو مطار الجزائر الدولي في الصيف

هذا برنامج القطارات نحو مطار الجزائر الدولي في الصيف

البطولة الوطنية!

البطولة الوطنية!

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد