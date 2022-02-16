ماضوي يقترب من خلافة حجار في شباب قسنطينة

الإدارة مطالبة بتسديد مليار ونصف إلى المالي طراوري

ربطت إدارة شباب قسنطينة الاتصالات مع مدرب القادسية الكويتي السابق، الجزائري خير الدين ماضوي، لتولي زمام العارضة الفنية للنادي في المرحلة المقبلة، خلفا لشريف حجار، الذي استقال في الأيام القليلة الماضية، وتم ترسيم ذلك، أمس، على هامش الاجتماع الاستثنائي، الذي عقد في مقر المؤسسة الوطنية للسدود والآبار، المالكة لغالبية أسهم النادي، في حاسي مسعود، الذي ضم كلا من المدير العام رمزي قاسمي ورئيس مجلس الإدارة رابح عمر، إضافة إلى المدرب شريف حجار.

وقالت مصادر “الشروق”، إن إدارة “السنافر” اغتنمت فرصة إقالة مضوي من العارضة الفنية لنادي القادسية الكويتي في الأيام الثلاثة الأخيرة، لتربط الاتصال به لتدريب الفريق، علما أن مضوي المتواجد في العاصمة الكويتية من المنتظر أن يحل بأرض الوطن، نهاية هذا الأسبوع.

يشار إلى أنها المرة الثانية في ظرف سنة واحدة، التي يتم فيها الاتصال بمضوي، للإشراف على شباب قسنطينة، حيث كان الدولي السابق على وشك الإشراف على الشباب، نهاية شهر جانفي من العام المنقضي 2021، لما اتصل به المدير الرياضي السابق، ياسين بزاز، لخلافة عبد القادر عمراني، قبل أن تفشل المفاوضات وتستنجد الإدارة بالمدرب المغترب، حمدي ميلود، في نهاية المطاف، علما أن أسماء عديدة قد طرحت على إدارة النادي القسنطيني لخلافة حجار، على غرار دزيري بلال، وكذا نغيز نبيل، المتواجدين من دون فريق في الفترة الماضية.

يحدث هذا، في الوقت الذي ستكون فيه إدارة النادي مطالبة بتسديد مليار ونصف مليار سنتيم إلى اللاعب المالي، محمدو طراوري، عقب إقدام الأخير على اللجوء إلى الاتحاد الدولي للعبة، لاسترداد أمواله، علما أن الحارس مزيان كان قد كسب القضية التي رفعها ضد الفريق، إضافة إلى السوداني، شيبوب، الذي ينتظر الحصول على ما قيمته ملياران قبل 22 فيفري الحالي.

وفي سياق آخر، تواصل التشكيلة القسنطينية التربص في ملعب المعهد الوطني للتكوين العالي لإطارات الشباب والرياضة “كرابس”، تحت إشراف مساعد المدرب عوامري، الذي يعمل على تطبيق البرنامج الذي سطره في وقت سابق مع حجار، لما كان ينوي الأخير برمجة تربص في مستغانم، علما أن التربص الحالي الذي شهد عودة كل العناصر المصابة، الذي يجري وسط أجواء مشحونة بسبب الأوضاع التي يعيشها بيت النادي القسنطيني منذ خوض لقاء أولمبي الشلف لحساب الجولة 17 من الرابطة المحترفة الأولى.