ماكرون: هذه القطاعات ستتوقف دون توظيف المهاجرين بفرنسا

أكد الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، أن العديد من القطاعات سيصبح تسييرها صعبًا وستتوقف دون توظيف المهاجرين.

جاء هذا في الحوار الذي أجراه الرئيس الفرنسي مع جريدة “لوباريزيان” الفرنسية، تم التطرق فيه إلى مشروع قانون الهجرة الجديد الذي ستقدمه الحكومة بداية سنة 2023، وهو المشروع الذي كان موضوع نقاش في مجلس الشيوخ الثلاثاء 6 ديسمبر الماضي.

وأوضح ماكرون في رده قائلا “لنكن واضحين، هل نعتقد أن قطاع الخدمات، المطاعم، والعمل الزراعي والعديد من القطاعات الأخرى تعمل بدون مهاجرين الجواب لا”.

وأشارت الجريدة، إلى أن العمال المهاجرين يمثلون نسبة كبيرة في قطاعات معينة من النشاط، وبالتالي فإن ما يقرب 38.8٪ من المستخدمين المنزليين من أصول المهاجرين، وفقًا للأرقام التي قدمتها هيئة البحوث والدراسات والإحصائيات الفرنسية.