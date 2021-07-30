مانشستر سيتي يسعى لتحصين “محرز” بعقد جديد

يمتد إلى غاية 2026

يستعد مانشستر سيتي للتقدم بعرض جديد للنجم الجزائري رياض محرز، من أجل تجديد تعاقده، بعد الدور البارز الذي لعبه في حصد لقب “البريميرليغ” وبلوغ النادي نهائي رابطة أبطال أوروبا والذي خسره أمام نادي تشيلسي الموسم الماضي، وفقا لصحيفة “ذا أتليتيك” الانجليزية.

ومن المقرر أن ينتهي عقد محرز مع السيتي في عام 2023، وهناك عديد الأندية الأوروبية المهتمة بالحصول على خدمات الدولي الجزائري.

وارتبط محرز أكثر من مرة بخطوة الرحيل عن مانشستر سيتي، خلال الصائفة الحالية، آخرها في صفقة تبادلية تضعه في نادي برشلونة الاسباني مقابل انتقال النجم الفرنسي غريزمان إلى النادي الانجليزي.

ورغم تلك التكهنات، إلا أن صحيفة “ذا أتلتيك” الإنجليزية، ذكرت أن مانشستر سيتي ينوي منح محرز عقدا جديدا، من أجل الاحتفاظ بخدماته في ملعب الاتحاد، لاسيما وأن قائد “الخضر” أبدى رغبته في استكمال مسيرته مع سيتي، حيث قال لموقع “مانشستر إيفينينغ نيوز”: “لا أريد مغادرة مانشستر سيتي، ولا أفكر في ذلك، لأنه لا يزال لدي بعض الأهداف التي أريد تحقيقها هنا”، وأضاف: “لا أرى من هو أعلى من مانشستر سيتي، وعندما ترى بيب غوارديولا يريدك فهذا أمر رائع، الجميع يعرف أن علاقتنا طيبة”.

وأوضحت ذات الصحيفة أنه وبالإضافة إلى محرز فإن “السيتي” يستعد لتجديد عقود أفضل لاعبيه بطلب من المدرب غوارديولا، على غرار لاعبي المنتخب الانجليزي رحيم ستيرلينغ وفيل فودن وجون ستونز وأيضا حارس المنتخب البرازيلي إدرسون، للمنافسة الموسم القادم على رابطة أبطال أوروبا التي تعتبر الهدف الرئيسي للنادي.

وحسب الصحيفة فإن إدارة “السيتي” تخطط لتمديد عقد قائد المنتخب الوطني لمدة 3 سنوات على الأقل، ما يعني أن اللاعب سيواصل مسيرته مع النادي الإنجليزي إلى غاية جوان 2026.

وقدم محرز أفضل مستوياته الموسم الماضي منذ قدومه من ليستر في 2018 مقابل 45 مليون جنيه إسترليني، وذلك بعدما سجل 14 هدفا وصنع 9 آخرين في 48 مباراة خاضها بجميع المسابقات، وبعد أن شارك العديد من لاعبي المان سيتي سواء في منافسات اليورو أو كوبا أمريكا، حصل رياض محرز على راحة أكبر هذا الصيف، ما يساعد بيب غوارديولا كثيرا في بداية الموسم.