-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

مانشستر سيتي يهدد بإجراءات قانونية ضد منافس بيريز في انتخابات ريال مدريد

عمر سلامي
  • 375
  • 0
مانشستر سيتي يهدد بإجراءات قانونية ضد منافس بيريز في انتخابات ريال مدريد
ح.م
إنريكي ريكيلمي

هدّد نادي مانشستر سيتي المرشح لانتخابات رئاسة ريال مدريد، إنريكي ريكيلمي، باتخاذ إجراءات قانونية ضده.

وأكد نادي مانشستر سيتي في بيان له، أن الأخبار التي وردت حول مستقبل هداف الفريق عارية من الصحة.

ووعد إنريكي ريكيلمي منافس فلورنتينو بيريز في الانتخابات الرئاسية للريال بضم هالاند إلى النادي الملكي في حال أصبح رئيسًا لريال مدريد، بالإضافة إلى ضم زميله داخل “السيتزنز” رودري.

ونفى مانشستر سيتي كلام ريكيلمي، في بيان رسمي نشره الصحفي الموثوق، الإيطالي فابريزيو رومانو، خبير الانتقالات في أوروبا.

وجاء في البيان: “لا مجال لحدوث ذلك، لا يوجد أي بند في العقد يسمح بذلك، نحن ندرس اتخاذ إجراءات قانونية لاستخدام صورة لاعبنا في هذا السياق”.

ومن المقرر أن تجرى انتخابات ريال مدريد يوم الأحد المقبل، وسط منافسة شرسة بين فلورنتينو بيريز وإنريكي ريكيلمي.

مقالات ذات صلة
البرازيل تستعد للمونديال بفوز ساحق على بنما

البرازيل تستعد للمونديال بفوز ساحق على بنما

بلومي يشعل مونديال 2026 ويطالب “الخضر” بالثأر من النمسا

بلومي يشعل مونديال 2026 ويطالب “الخضر” بالثأر من النمسا

محرز وبن طالب وماندي يشاركون في ثاني مونديال لهم

محرز وبن طالب وماندي يشاركون في ثاني مونديال لهم

دولي جزائري اقترب من الانضمام إلى نادٍ جديد

دولي جزائري اقترب من الانضمام إلى نادٍ جديد

هذا اللاعب سيخلف بلومي وصايفي وفغولي

هذا اللاعب سيخلف بلومي وصايفي وفغولي

برنامج أشبال “الخضر” في المونديال

برنامج أشبال “الخضر” في المونديال

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد