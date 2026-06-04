مانشستر سيتي يهدد بإجراءات قانونية ضد منافس بيريز في انتخابات ريال مدريد

هدّد نادي مانشستر سيتي المرشح لانتخابات رئاسة ريال مدريد، إنريكي ريكيلمي، باتخاذ إجراءات قانونية ضده.

وأكد نادي مانشستر سيتي في بيان له، أن الأخبار التي وردت حول مستقبل هداف الفريق عارية من الصحة.

ووعد إنريكي ريكيلمي منافس فلورنتينو بيريز في الانتخابات الرئاسية للريال بضم هالاند إلى النادي الملكي في حال أصبح رئيسًا لريال مدريد، بالإضافة إلى ضم زميله داخل “السيتزنز” رودري.

ونفى مانشستر سيتي كلام ريكيلمي، في بيان رسمي نشره الصحفي الموثوق، الإيطالي فابريزيو رومانو، خبير الانتقالات في أوروبا.

وجاء في البيان: “لا مجال لحدوث ذلك، لا يوجد أي بند في العقد يسمح بذلك، نحن ندرس اتخاذ إجراءات قانونية لاستخدام صورة لاعبنا في هذا السياق”.

ومن المقرر أن تجرى انتخابات ريال مدريد يوم الأحد المقبل، وسط منافسة شرسة بين فلورنتينو بيريز وإنريكي ريكيلمي.