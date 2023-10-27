-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
عاجل
الإحتلال يوسّع عمليّاته البرّية داخل القطاع والمقاومة تحذّر من مجازر
رياضة

مايكل أوليز يفكر في تمثيل الجزائر بدلا من فرنسا

ع. ع
  • 783
  • 0
مايكل أوليز يفكر في تمثيل الجزائر بدلا من فرنسا

كشفت تقارير صحفية فرنسية، أن مايكل أوليز، لاعب فريق كريستال بالاس الإنجليزي، يفكر جديا في اللعب بقميص المنتخب الجزائري خلال الفترة المقبلة، بدلا من تمثيل منتخب فرنسا.

وولد مايكل أوليز، في إنجلترا، عام 2001، لأب نيجيري وأم فرنسية من أصول جزائرية، وهو مؤهل لتمثيل فرنسا أو الجزائر أو إنجلترا أو نيجيريا دوليًا، ويلعب حاليا مع المنتخب الفرنسي تحت 21 عاما. وكشفت شبكة “فوت ميركاتو” الفرنسية، أن مايكل أوليز، منفتح جدًا على فكرة تمثيل المنتخب الجزائري، وسيجتمع اللاعب وممثلو الجامعة الجزائرية لكرة القدم، قريبًا لمناقشة إمكانية ارتداء قميص محاربي الصحراء فى المستقبل. وأنضم أوليز، لصفوف كريستال بالاس، في صيف عام 2021، قادما من فريق ريدينج مقابل 15 مليون يورو، وخاض بقميص الفريق اللندني، 71 مباراة بمختلف المسابقات، سجل خلالهم 6 أهداف وقدم 19 أسيست. وكانت تقارير صحفية، قد أشارت في وقت سابق، إلى اهتمام مانشستر سيتي وتشيلسي، بالحصول على خدمات اللاعب الشاب.

مقالات ذات صلة
إيقاف عطال وشكوك حول خوضه “كان” 2024

إيقاف عطال وشكوك حول خوضه “كان” 2024

صادي: حجزنا فندقا خاصا للبعثة الجزائرية.. وسنضع الخضر في أحسن الظرف

صادي: حجزنا فندقا خاصا للبعثة الجزائرية.. وسنضع الخضر في أحسن الظرف

خسارة ثقيلة لِزُملاء زياني في مونديال الكرة المُصغّرة

خسارة ثقيلة لِزُملاء زياني في مونديال الكرة المُصغّرة

“نعيش أياماً عصيبة ولن ننسى موقف الجزائر”

“نعيش أياماً عصيبة ولن ننسى موقف الجزائر”

“ماني” يشتري أسهم نادٍ فرنسي

“ماني” يشتري أسهم نادٍ فرنسي

أبرز ما قدمه بن سبعيني في مباراة نيوكاسل

أبرز ما قدمه بن سبعيني في مباراة نيوكاسل

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد