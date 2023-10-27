مايكل أوليز يفكر في تمثيل الجزائر بدلا من فرنسا

كشفت تقارير صحفية فرنسية، أن مايكل أوليز، لاعب فريق كريستال بالاس الإنجليزي، يفكر جديا في اللعب بقميص المنتخب الجزائري خلال الفترة المقبلة، بدلا من تمثيل منتخب فرنسا.

وولد مايكل أوليز، في إنجلترا، عام 2001، لأب نيجيري وأم فرنسية من أصول جزائرية، وهو مؤهل لتمثيل فرنسا أو الجزائر أو إنجلترا أو نيجيريا دوليًا، ويلعب حاليا مع المنتخب الفرنسي تحت 21 عاما. وكشفت شبكة “فوت ميركاتو” الفرنسية، أن مايكل أوليز، منفتح جدًا على فكرة تمثيل المنتخب الجزائري، وسيجتمع اللاعب وممثلو الجامعة الجزائرية لكرة القدم، قريبًا لمناقشة إمكانية ارتداء قميص محاربي الصحراء فى المستقبل. وأنضم أوليز، لصفوف كريستال بالاس، في صيف عام 2021، قادما من فريق ريدينج مقابل 15 مليون يورو، وخاض بقميص الفريق اللندني، 71 مباراة بمختلف المسابقات، سجل خلالهم 6 أهداف وقدم 19 أسيست. وكانت تقارير صحفية، قد أشارت في وقت سابق، إلى اهتمام مانشستر سيتي وتشيلسي، بالحصول على خدمات اللاعب الشاب.