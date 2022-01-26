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جواهر

ما حقيقة الفيديو المتداول لمذيعة تبكي إثر خسارة الجزائر في أمم إفريقيا؟

جواهر الشروق
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ما حقيقة الفيديو المتداول لمذيعة تبكي إثر خسارة الجزائر في أمم إفريقيا؟

تداول ناشطون، مقطعا مصورا لمذيعة تبكي أثناء مشاهدتها لمباراة في كرة القدم، وقالوا بأنها فلسطينية حزينة لخسارة منتخب الجزائر في أمم إفريقيا.

تظهر في الفيديو مقدّمة برامج وهي تجهش بالبكاء أثناء تقديمها برنامجاً ويبدو على الشاشة خلفها لاعبو كرة قدم.

وأرفق الفيديو بالتعليق: “مذيعة فلسطينيّة تذرف الدموع بعد خروج المنتخب الجزائري”، ما جعله يحصد آلاف المشاهدات والتفاعلات على مواقع التواصل الاجتماعي.

بدأ انتشار المقطع، حسب فرانس برس في 21 جانفي 2022 بعد خسارة المنتخب الجزائري، حامل اللقب، أمام ساحل العاج 1-3 على ملعب “جابوما” في دوالا في الجولة الثالثة الأخيرة من منافسات المجموعة الخامسة للنسخة الـ33 من كأس الأمم الإفريقية في الكاميرون.

وأفاد تقرير الوكالة الفرنسية حول صحة الأخبار أنّ الادعاء غير صحيح، والفيديو مصور عام 2019، وهو يظهر مقدّمة برامج سوريّة تبكي لدى حديثها عن قصف للقوات الحكوميّة على مناطق في الشمال السوري.

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