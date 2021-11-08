ما حقيقة رفع صورة ابن باديس وبن نبي في حي للأعمال بماليزيا؟

تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي باللغة العربية صورة قيل إنها تُظهر رفع صور عبد الحميد ابن باديس ومالك بن نبي إلى جانب مهاتير محمد في حيّ للأعمال في ماليزيا.

يظهر في الصورة ما يبدو أنه حيّ للأعمال في وسط تجاريّ من عاصمة ذات مبان حديثة وناطحات سحاب، وقد رُفعت على واحد من المباني صور رئيس الحكومة الماليزيّ السابق مهاتير محمّد البالغ من العمر 96 عاماً، والفقيه الجزائريّ عبد الحميد بن باديس المتوفى عام 1940، والمفّكر الجزائريّ مالك بن نبيّ المتوفى عام 1973.

وجاء في المنشورات المرافقة للصورة “هذه صورة حقيقية في كوالالمبور”. وأضاف المنشور أن هذه الصورة تُظهر “المرجع الفكريّ” لماليزيا.

وبحسب ما أفاد تقرير حول صحة الأخبار نشرته وكالة فرانس برس فإن الصورة مركبة وتظهر في الحقيقة ميدان تايمز سكوير في نيويورك.

وأضاف التقرير أن عبد الحميد بن باديس ومالك بن نبيّ من أعلام الفكر الإسلاميّ في القرن العشرين، فيما يُنظر إلى مهاتير محمّد على أنه من أعلام النهضة الاقتصاديّة في ماليزيا، الدولة ذات الغالبية المسلمة في جنوب شرق آسيا.

لكن هذه الصورة مركّبة، والنسخة الأصليّة منها – قبل إضافة صور الشخصيات الثلاث – ليست ملتقطة في ماليزيا بل في الولايات المتّحدة.

وأرشد التفتيش عنها على محرّكات البحث إلى النسخة الأصليّة منها منشورة على موقع لتخزين الصور منذ العام 2018، وتُظهر الصورة في الحقيقة ميدان تايمز سكوير في مدينة نيويورك الأميركية وهي تخلو من صور الشخصيات الثلاث.