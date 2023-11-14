ما قصة المثلث الأحمر المقلوب الذي تستخدمه القسام وتوعد به جيش الاحتلال؟

أثارت استعانة جيش الاحتلال بالمثلث الأحمر المقلوب الذي تستخدمه كتائب القسام في جميع فيديوهاتها كمحدد لأهداف القصف، سخرية عبر شبكات التواصل الاجتماعي، وتساؤلات حول رمزيته.

ونشر أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم جيش الاحتلال، فيديو عبر حسابه على منصة إكس، الأحد، يظهر ضرب قوات إسرائيلية لأهداف داخل قطاع غزة، مرفقا بتعليق: “المثلت الأحمر بانتظار كل دواعش حماس”.

ويظهر في الفيديو “مثلث أحمر مقلوب” كإشارة إلى الأهداف التي سيتم ضربها من قبل جيش الاحتلال، وهو رمز لطالما استخدمته حماس في جميع فيديوهاتها التي ينتجها “الإعلام العسكري”.

وقال أدرعي في نهاية الفيديو: “مثلثنا أقوى من مثلثك يا أبو عبيدة”.

وتوضح المتحدثة باسم الجيش الإسرائيلي، إيلا، في حديث لموقع “الحرة”، أن “الجيش الإسرائيلي يرد على إعلام حماس الذي يستخدم رمز المثلث المقلوب للدلالة على الأهداف التي يريد ضربها”.

وأضافت المتحدثة الإسرائيلية: “نحن نستخدم المثلث في رد على حملاتهم الإعلامية وبأننا نستهدف أماكن تواجدهم”.

ما هو المثلث الأحمر المقلوب؟

ويستخدم المثلث الأحمر المقلوب كرمز للإشارة إلى الأهداف في الفيديوهات الدعائية لحماس، ويعتبر البعض أن العلامة الحمراء هي إشارة إلى العلم الفلسطيني، الذي يحتوي على مثلث أحمر، وفقا لموقع “knowyourmeme”.

وأشار الموقع إلى أن “بعض مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي يستغلونه في منشوراتهم، وأصبح رمزا لمعاداة إسرائيل ودعم الفلسطنيين”.

في المقابل، يرفض الخبير الأمني والاستراتيجي، خالد عكاشة، ربط المثلث الأحمر المقلوب بذلك الموجود على العلم الفلسطيني، مشددا على أنه “رمز يحمل دلالة عسكرية فقط”.

وعلم فلسطين هو من ثلاثة خطوط أفقية متساوية (الأسود والأبيض والأخضر) مغطاة بمثلث أحمر، وتم اعتماده لأول مرة في 28 ماي 1964 من قبل منظمة التحرير الفلسطينية.

ويوضح عكاشة، في حديث لموقع “الحرة”، أن “هذا المثلث هو من المؤشرات البصرية العادية التي تستخدم من أجل توضيح بعض المقاطع، ويمكن الاستعاضة به بأي رمز آخر مثل الدائرة التي استخدمت بالفعل ببعض فيديوهات حماس”.

وأضاف: “المثلث هو طريقة لإيضاح وتوثيق استهداف مواقع معينة وأهداف محددة قد لا يعترف بها الطرف الآخر”، مشيرا إلى أن “حماس تتعمد استخدام الرمز لهدف توكيدي توثيقي، وكذلك يبدأ الجيش الإسرائيلي بفعل الأمر ذاته”.

والمثلث الأحمر المقلوب يستخدم عادة كإشارة مرورية في العديد من الدول، وتعني أن الأولوية ليست للسائق ويجب عليه التوقف إذا كانت هناك مركبات أخرى تمر داخل التقاطع.

وفي المجال الصحي، يدل بحسب تصنيفات جهات الإغاثة، على خدمات تنظيم الأسرة والصحة ومنع الحمل.

ولدى سؤال المتحدثة الإسرائيلية عن وجود دلالة تاريخية لاستخدام المثلث الأحمر المقلوب، قالت: “لا نستبعد أن تستخدم حماس ذلك في محاولة لغسل الدماغ بأية طريقة كانت”.

وبدأت حماس في استخدام هذا الرمز التعبيري بفيديوهات الإعلام العسكري بعد هجومها غير المسبوق على إسرائيل قبل أكثر من شهر، والذي من المفترض أن يظهر فوق الهدف قبل الهجوم مباشرة، بحسب تقرير لموقع “ميفزاك لايف” الإسرائيلي.

وفي 8 نوفمبر، أصدرت كتائب القسام منشورا “يظهر المثلث الأحمر في العلم الفلسطيني مع دبابة ميركافا تم تدميرها بقاذف صاروخي”، وفقا لموقع “knowyourmeme”.

وتصدر وسم “الملث الأحمر” الترند عبر منصة إكس، مع شروحات مختلفة، الرابط المشترك بينها أنه أضحى رمزا للمقاومة وكابوسا للاحتلال.