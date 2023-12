ما هي “المادة 99” التي استخدمها غوتيريش وأشعلت غضب الكيان الصهيوني؟

أرسل الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش خطابا لمجلس الأمن بشأن غزة، متطرقا للمرة الأولى منذ توليه الأمانة العامة، إلى المادة 99 من ميثاق المنظمة الدولي وهو ما أشعل غضب الصهاينة.

وقال غوتيريش، عبر منصة “إكس”: ” لقد قمت للتو بتطبيق المادة 99 من ميثاق الأمم المتحدة – للمرة الأولى خلال فترة ولايتي كأمين عام. وفي مواجهة خطر شديد يتمثل في انهيار النظام الإنساني في غزة، فإنني أحث المجلس على المساعدة في التحذير من وقوع كارثة إنسانية والدعوة إلى إعلان وقف إطلاق النار الإنساني.”

I’ve just invoked Art.99 of the UN Charter – for the 1st time in my tenure as Secretary-General.

Facing a severe risk of collapse of the humanitarian system in Gaza, I urge the Council to help avert a humanitarian catastrophe & appeal for a humanitarian ceasefire to be declared. pic.twitter.com/pA0eRXZnFJ

