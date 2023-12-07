ما هي “المادة 99” التي استخدمها غوتيريش وأشعلت غضب الكيان الصهيوني؟

أرسل الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش خطابا لمجلس الأمن بشأن غزة، متطرقا للمرة الأولى منذ توليه الأمانة العامة، إلى المادة 99 من ميثاق المنظمة الدولي وهو ما أشعل غضب الصهاينة.

وقال غوتيريش، عبر منصة “إكس”: ” لقد قمت للتو بتطبيق المادة 99 من ميثاق الأمم المتحدة – للمرة الأولى خلال فترة ولايتي كأمين عام. وفي مواجهة خطر شديد يتمثل في انهيار النظام الإنساني في غزة، فإنني أحث المجلس على المساعدة في التحذير من وقوع كارثة إنسانية والدعوة إلى إعلان وقف إطلاق النار الإنساني.”

I’ve just invoked Art.99 of the UN Charter – for the 1st time in my tenure as Secretary-General. Facing a severe risk of collapse of the humanitarian system in Gaza, I urge the Council to help avert a humanitarian catastrophe & appeal for a humanitarian ceasefire to be declared. pic.twitter.com/pA0eRXZnFJ — António Guterres (@antonioguterres) December 6, 2023

وأضاف “قد يصبح الوضع أسوأ مع انتشار أوبئة وزيادة الضغط لتحركات جماعية نحو البلدان المجاورة”.

وقال في رسالته إن الحرب في غزة “قد تؤدي إلى تفاقم التهديدات القائمة للسلم والأمن الدوليين”.

ما هي “المادة 99″؟

وتنص المادة 99 من ميثاق الأمم المتحدة، الذي وقّع في جوان عام 1945 في سان فرانسيسكو في ختام مؤتمر الأمم المتحدة الخاص بنظام الهيئة الدولية، وأصبح نافذاً في أكتوبر من ذات العام: على أن “للأمين العام أن ينبه مجلس الأمن إلى أية مسألة يرى أنها قد تهدد حفظ السلم والأمن الدوليين”.

وحذّر غوتيريش: “نحن نواجه خطرا كبيرا يتمثل في انهار النظام الإنساني. الوضع يتدهور بسرعة نحو كارثة قد تكون لها تبعات لا رجعة فيها على الفلسطينيين وعلى السلام والأمن في المنطقة”.

وأضاف: “يتحمّل المجتمع الدولي مسؤولية استخدام نفوذه لمنع تصعيد جديد ووضع حد لهذه الأزمة”، داعيا أعضاء مجلس الأمن إلى “ممارسة الضغط لتجنب حدوث كارثة إنسانية”.

وعلق ستيفان دوغاريك المتحدث باسم غوتيريش أن “الأمين العام يشير إلى إحدى السلطات النادرة التي يمنحه إياها الميثاق”، متحدثا عن “خطوة ذات دلالة كبيرة” لأنه لم يتم اللجوء إلى المادة 99 “منذ عقود”.

وأضاف “نريد أن نرى مجلس الأمن يدعو إلى وقف إنساني لإطلاق النار”.

وأثار طلب غوتيريش غضب الكيان الصهيوني واعتبر وزير خارجيته أن ولاية أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش “تهديد للسلم العالمي” بعد إرساله خطابا لمجلس الأمن حول غزة لتفعيل المادة 99 من ميثاق المنظمة.

وفي تعبير عن الانزعاج والغضب بسبب ما تحدث به غوتيريش، كتب وزير الخارجية الصهيوني عبر منصة “إكس” (تويتر سابقا): “ولاية غوتيريش تشكل خطرا على السلام العالمي”.