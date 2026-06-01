ما يجب فعله قبل تشغيل مكيف الهواء بعد الشتاء!

قد يؤدي تشغيل مكيف الهواء بعد أشهر من عدم الاستخدام دون تحضير مناسب إلى انخفاض الكفاءة، أو ضعف التحكم في درجة الحرارة، أو حتى تعطل النظام.

كما وجدت مراجعة علمية واسعة أن وجود الرطوبة والعفن داخل أنظمة التهوية والتكييف يرتبط بزيادة أعراض مثل السعال، والصفير، وتهيج الأنف والحنجرة، وتفاقم الربو والحساسية التنفسية.

وخلص الباحثون إلى أن التعرّض للعفن والرطوبة الداخلية يرتبط باستمرار بمشكلات تنفسية وحساسية لدى السكان، حسب موقع pmc.

ماذا يحدث إذا لم تنظف ملفات مكيف الهواء؟

إذا لم تنظف ملفات مكيف الهواء، فسيستهلك طاقة أكبر، وترتفع تكلفة تشغيله، وقد يتعطل تماما في النهاية.

لا تستطيع الملفات المتسخة نقل الحرارة بكفاءة، مما يُجبر النظام على العمل بجهد أكبر ولفترة أطول.

وهذا يؤدي إلى ارتفاع فواتير الطاقة، وضعف أداء التبريد، وتقصير عمر وحدة التكييف.

يُعد التنظيف المنتظم للملفات من أبسط الطرق للحفاظ على كفاءة تشغيل مكيف الهواء وتجنب الإصلاحات المكلفة، وفق موقع stricklandhvac.

علامات تحذيرية

إذا لاحظت هذه العلامات على المكيف عند تشغيله لأول مرة بعد الشتاء، فقد حان وقت الصيانة:

ـ رائحة كريهة عند التشغيل.

ـ ضوضاء أعلى من المعتاد.

ـ شعور بأن التدفئة “لا تعمل بكفاءة كما كانت من قبل، بحسب موقع decoclim.

ماذا تفعل قبل استعمال المكيف؟

ضبط منظم الحرارة وقواطع الدائرة

اضبط منظم الحرارة على وضع التبريد. إذا كان لديك منظم حرارة ذكي، اضبط الإعدادات بحيث لا يعمل مكيف الهواء بجهد أكبر من اللازم.

من الجيد البدء بضبطه على درجة حرارة أقل ببضع درجات من درجة حرارة الغرفة الحالية ومراقبة ما إذا كان النظام سيعمل.

تحقق من قاطع الدائرة. إذا تم إيقاف تشغيل مكيف الهواء من القاطع خلال أشهر الشتاء، فأعد تشغيله. قد يؤدي فصل القاطع إلى منع وحدة التكييف من العمل، لذا تأكد من أن جميع الأجهزة موصولة بالكهرباء.

افحص فلتر الهواء وفتحات التهوية

إذا كانت هذه هي المرة الأولى التي تشغل فيها مكيف الهواء بعد فصل الشتاء، فإن فلتر الهواء هو خط الدفاع الأول ضد الغبار والمواد المسببة للحساسية التي تراكمت خلال فترة عدم الاستخدام.

يؤدي انسداد فلتر مكيف الهواء إلى زيادة استهلاك الطاقة، مما يرفع التكاليف ويسبب تدهور جودة الهواء الداخلي. قبل تشغيل المكيف، استبدل الفلتر القديم بآخر جديد.

تفقد فتحات التهوية في منزلك. فالغبار والشوائب قد تعيق تدفق الهواء، مما يقلل من كفاءة نظام التبريد. انزع أغطية فتحات التهوية ونظفها جيدا. إذا لاحظت تراكما كبيرا للأوساخ في القنوات.

اهتم بالوحدة الخارجية

تتعرض الوحدة الخارجية للمكيف لضغط كبير خلال فصل الشتاء. فقد يتراكم الثلج والأوراق والأوساخ حولها، مما يعيق تدفق الهواء ويقلل من كفاءة عمل المكيف.

أزل الأوساخ الظاهرة. استخدم مكنسة أو يديك لإزالة الأوراق والأغصان وغيرها من الشوائب حول وحدة المكثف الخارجية.

افحص ملفات المكثف. إذا بدت متسخة، رشها بخرطوم الماء.

ابحث عن الألواح الخارجية المفقودة، أو الزعانف المنحنية، أو الأسلاك الظاهرة. إذا لاحظت أي شيء غير طبيعي، فمن الأفضل الاتصال بفني تكييف هواء متخصص.

افحص براغي تثبيت وحدة المكثف. إذا بدت مرتخية، فقم بربطها جيدا لمنع أي اهتزاز أو حركة غير ضرورية أثناء تشغيل مكيف الهواء.

افحص خط التصريف وخطوط التبريد

يقوم خط تصريف مكيف الهواء بتصريف الرطوبة المتراكمة داخل النظام. مع مرور الوقت، قد ينسد هذا الخط بالأوساخ، مما يؤدي إلى تسرب المياه وحتى تعطل النظام. قبل تشغيل مكيف الهواء، افحص خط التصريف وقم بتنظيفه إذا لزم الأمر.

تُعد خطوط التبريد جزءً أساسيا آخر من نظام التكييف. إذا لاحظت أي علامات تلف أو تآكل، مثل التسربات، أو مجاري الهواء المكشوفة، فقد لا يُنتج مكيف الهواء هواءً باردا.

اختبار النظام

بعد إتمام الخطوات السابقة، حان وقت تشغيل مكيف الهواء ومراقبة أدائه. اضبط منظم الحرارة على وضع التبريد، واترك النظام يعمل لمدة 15 دقيقة تقريبا، ولاحظ أدائه، وفقا لموقع gogreenplumb.

الاستعانة بفني متخصص

حتى لو بدا كل شيء على ما يرام، يُنصح دائما بالاستعانة بفني متخصص قبل حلول فصل الصيف ليقوم بإجراء فحص شامل وصيانة دقيقة لضمان تشغيل مكيف الهواء بكفاءة عالية واكتشاف أي مشاكل محتملة مبكرا.

خلال صيانة مكيف الهواء، سيقوم الفني عادة بما يلي:

ـ فحص مستويات غاز التبريد وإعادة تعبئته إذا لزم الأمر.

ـ فحص وتنظيف ملفات المبخر والمكثف.

ـ ربط التوصيلات الكهربائية بإحكام.

ـ اختبار أداء وكفاءة النظام.

ـ تنظيف خط التصريف من الانسدادات لمنع تلف المياه، بحسب موقع hvac.