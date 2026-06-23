مبابي يتألق بثنائية.. هزيمة جديدة لـ” أسود الرافدين” في المونديال

تكبد المنتخب العراقي هزيمة جديدة في مونديال 2026، تضاف إلى الخسارة الأولى المسجلة في الجولة الأولى، أمام النرويج.

وانهزم منتخب أسود الرافدين في مباراته الثانية، أمام المنتخب الفرنسي بثلاثية نظيفة، في مباراة توقفت بعد شوطها الأول لمدة ساعتين، بسبب سوء الأحوال الجوية، قبل أن ينطلق شوطها الثاني في حدود الواحدة صباحا بتوقيت الجزائر.

وانتهى الشوط الأول بفوز المنتخب الفرنسي بهدف مبابي في د14 بتسديدة قوية.

وعاد النجم الفرنسي في د54 ليوقع الهدف الثاني، قبل أن يضيف ديمبلي الهدف الثالث في د 66.

ورفع مبابي رصيده إلى أربعة اهداف في مبارتين، بعد الثنائية التي وقعها في مباراة الجولة الأولى، أمام السنغال.

وبهذا الفوز ضمن “الديوك” تأهلهم إلى الدور المقبل، بحصدهم 6 نقاط في مبارتين.