مبابي يفاجئ باريس سان جيرمان بقرار جديد وريال مدريد يترقب

أكدت تقارير صحافية أن كيليان مبابي أبلغ إدارة باريس سان جيرمان الفرنسي بعدم رغبته في تجديد عقده الذي ينتهي صيف 2024.

وقالت “ليكيب” الفرنسية أن قرار النجم الفرنسي جعل نادي باريس سان جيرمان يفكر في بيعه خلال الانتقالات الصيفية 2023، حتى لا ينتقل مجانا عند نهاية عقدة في صيف 2024.

INFO L’ÉQUIPE. Kylian Mbappé a officiellement fait savoir au PSG, dans une lettre reçue ce lundi après-midi, qu’il ne lèverait pas l’option d’un an en plus dans son contrat. Une décision qui suscite l’incompréhension du PSG. https://t.co/EFFBOUL5Li pic.twitter.com/tPQQhoMVzg — L’ÉQUIPE (@lequipe) June 12, 2023

وأضافت أن باريس سان جيرمان أراد موقفا واضحا من مهاجمه مبابي، إما أن يمدد عقده هذا الصيف، أو سيتم بيعه قبل إغلاق الانتقالات.

ولفتت صحيفة “ماركا” الإسبانية إلى أن ريال مدريد سيكون خيار مبابي هذا الصيف، في حال قرر باريس سان جيرمان بيعه، وذلك لتعويض رحيل كريم بن زيمة إلى نادي الاتحاد السعودي.

وأضافت أن ريال مدريد ينتظر ويقيم كل شيء، ويريد من مبابي أن يتخذ الخطوات الأولى.

La reacción del PSG a la inesperada carta de Mbappé ✉💥 https://t.co/CmjVq8iqYO — MARCA (@marca) June 13, 2023



وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن إدارة باريس سان جيرمان تطلب 185 مليون يورو، للموافقة على رحيل كيليان مبابي.

وتم تجديد عقد مبابي في ماي من العام الماضي، وظهر بقميص عليه رقم 2025، لكن التقارير كشفت أن عقده يمتد إلى عامين مع خيار التمديد لعام إضافي.