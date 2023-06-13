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رياضة

مبابي يفاجئ باريس سان جيرمان بقرار جديد وريال مدريد يترقب

عمر سلامي
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مبابي يفاجئ باريس سان جيرمان بقرار جديد وريال مدريد يترقب
أرشيف
كيليان مبابي

أكدت تقارير صحافية أن كيليان مبابي أبلغ إدارة باريس سان جيرمان الفرنسي بعدم رغبته في تجديد عقده الذي ينتهي صيف 2024.
وقالت “ليكيب” الفرنسية أن قرار النجم الفرنسي جعل نادي باريس سان جيرمان يفكر في بيعه خلال الانتقالات الصيفية 2023، حتى لا ينتقل مجانا عند نهاية عقدة في صيف 2024.

وأضافت أن باريس سان جيرمان أراد موقفا واضحا من مهاجمه مبابي، إما أن يمدد عقده هذا الصيف، أو سيتم بيعه قبل إغلاق الانتقالات.
ولفتت صحيفة “ماركا” الإسبانية إلى أن ريال مدريد سيكون خيار مبابي هذا الصيف، في حال قرر باريس سان جيرمان بيعه، وذلك لتعويض رحيل كريم بن زيمة إلى نادي الاتحاد السعودي.

وأضافت أن ريال مدريد ينتظر ويقيم كل شيء، ويريد من مبابي أن يتخذ الخطوات الأولى.


وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن إدارة باريس سان جيرمان تطلب 185 مليون يورو، للموافقة على رحيل كيليان مبابي.

وتم تجديد عقد مبابي في ماي من العام الماضي، وظهر بقميص عليه رقم 2025، لكن التقارير كشفت أن عقده يمتد إلى عامين مع خيار التمديد لعام إضافي.

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