مباحثات جزائرية أردنية حول الصناعات المنجمية وإمدادات الطاقة

وزير الدولة، وزير المحروقات والمناجم يستقبل الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال الأردن.

أجرى وزير المحروقات والمناجم، السيد محمد عرقاب، الأحد، لقاء مع الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال الأردن، السيد خالد الفناطسة، تناول فيه سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين في مجال إمدادات الطاقة والاستثمارات المنجمية.

وفي بيان صادر عن الوزارة الوصية، ذكر الوزير عرقاب باللقاءات السابقة التي جمعته بمسؤولين أردنيين، والتي توجت بوضع أسس تعاون عملي بين البلدين في مجالات إمداد الأردن بالنفط الخام والغاز الطبيعي المسال وغاز البترول المسال، وتخزين وتوزيع المنتجات البترولية، إلى جانب الاستثمار في الصناعات المنجمية، مثل استغلال الفوسفات وإنتاج وتسويق الأسمدة والدراسات الجيولوجية.

وشدد عرقاب، على أهمية تفعيل التعاون في مجال تبادل الخبرات والتجارب والتقنيات الحديثة في استغلال وتحويل الموارد المنجمية، داعيا إلى تكثيف التبادلات الثنائية لتعزيز أواصر الشراكة والاستثمار بين المؤسسات الجزائرية والأردنية، ولاسيما في مجال صناعة الفوسفات والاستفادة من الخبرة الأردنية الرائدة في هذا المجال.

كما شكل اللقاء فرصة لتبادل الرؤى حول سبل تطوير التعاون النقابي بين الاتحادين الجزائري والأردني، خصوصا في مجالات تبادل المعارف في تسيير الحوار الاجتماعي، وتكوين الكوادر النقابية، وتنسيق الجهود المشتركة سواء على الصعيد النقابي أو ضمن الشراكات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين، بما يعكس روح التضامن العربي والتكامل بين الجزائر والأردن في مختلف الميادين، لاسيما في مجالي المحروقات والمناجم.

وفي هذا السياق، عبر الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال الأردن، خالد الفناطسة، عن تقديره لمستوى العلاقات الثنائية الممتازة بين البلدين، مثمنا التجربة الجزائرية في إشراك الشركاء الاجتماعيين في رسم السياسات العمومية ذات الصلة بعالم العمل.

كما أبدى رغبته في تعزيز وتطوير علاقات التعاون النقابي مع الاتحاد العام للعمال الجزائريين (UGTA)، بما يخدم مصالح العمال في البلدين، ويسهم في تحسين مناخ العمل وترقية العلاقات الاقتصادية الثنائية.