مباحثات جزائرية-ألمانية لتعزيز الشراكة في الصناعات الصيدلانية

استقبل وزير الصناعة الصيدلانية، وسيم قويدري، اليوم الأحد 21 جوان، بمقر الوزارة، نائبة رئيس الشركة الألمانية المتخصصة في صناعة الأدوية “Bayer”، ميلدريد نداة بيتا.

ووفقا لما أفادت به الوزارة في بيان، شكل اللقاء فرصة لاستعراض مستوى التعاون القائم مستوى التعاون القائم بين الجزائر وألمانيا في مجال الصناعة الصيدلانية من خلال فرع المجمع “Bayer Algérie”، وبحث سبل تعزيز وتطوير الشراكة بهدف “ضمان سيادة صحية.”

وأكد قويدري بالمناسبة، “حرص السلطات العمومية على مرافقة الشركاء الاقتصاديين من خلال توفير الظروف الملائمة لتجسيد الاستثمارات ذات القيمة المضافة، بما يعزز السيادة الصحية للبلاد ويدعم تموقع الجزائر كقطب إقليمي في مجال الصناعة الصيدلانية.”

أما نائبة رئيس شركة “Bayer” فأعربت من جهتها عن “اهتمام المجمع بتعزيز حضوره في السوق الجزائرية وتوسيع مجالات التعاون مع الفاعلين الوطنيين، مشيدة بالديناميكية التي يشهدها قطاع الصناعة الصيدلانية في الجزائر وما يوفره من فرص واعدة للشراكة والاستثمار في مجال الصناعية الصيدلانية.”.