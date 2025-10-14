مباحثات لادماج شريحة esim في السوق الجزائرية

عقد وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، سيد علي زروقي، أمس الإثنين، لقاءً جمعه برئيس سلطة ضبط البريد والاتصالات الإلكترونية وممثلي متعاملي الهاتف النقال، إضافة الى ممثلين عن الوكالة الوطنية للذبذبات، خُصص لبحث إدماج الشريحة الإلكترونية (eSIM) ضمن باقات الخدمات.

وأكد زروقي أن هذه التقنية تمثل قفزة نوعية في خدمات الهاتف النقال، كونها تتيح تفعيل عدة خطوط على جهاز واحد دون الحاجة إلى شريحة فعلية، مما يسهم في تبسيط الإجراءات، وتقليص إستيراد الشرائح، وتعزيز الأمن الرقمي.

وأوضح أن اعتماد الـ eSIM يأتي ضمن خارطة الطريق للتحول الرقمي التي ترافق التحضير لإطلاق شبكة الجيل الخامس، داعيًا إلى تنسيق وثيق بين المتعاملين وسلطة الضبط لضمان جاهزية البنية التحتية وتوحيد المعايير التقنية، مشيراً إلى أهمية تقاسم البنية التحتية بين المتعاملين، باعتباره خيارًا استراتيجيًا يهدف إلى تقليل أعباء الاستثمار في البنية التحتية، وتوجيهه لتدعيم الاستثمارات في المنشئات التقنية لخدمات الهاتف والإنترنت.