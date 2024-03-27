مبادرة خيرية من تجار الجملة بسوق “ماقرو” بميلة

جميع الخضر بـ50 دج للكلغ لمساعدة المستهلك

أطلق تجار سوق واد العثمانية “ماقرو”، وبتوجيهات من رئيس المكتب الولائي لوكلاء تجار الجملة للخضر والفواكه، مبادرة خيرية تتمثل في بيع المنتوجات مباشرة من تاجر الجملة إلى المستهلك دون المرور على تجار التجزئة، حيث يتم بيع جميع أنواع الخضر بمبلغ 50 دج للكلغ ماعدا البطاطا بـ60 دج. والمبادرة تستفيد منها أسواق جوارية بولاية ميلة، وتستمر طيلة شهر رمضان الكريم.

وأكد رئيس المكتب الولائي لوكلاء تجار الجملة للخضر والفواكه بميلة، يعقوب بحاري لـ”الشروق”، بأن انطلاقة العملية كانت بتوجه 3 شاحنات مليئة بمختلف أنواع الخضر والفواكه مباشرة من سوق ” ماقرو” للجملة نحو سوق جواري بفرجيوة وأخرى نحو سوق “ديانسي” بميلة، أين يتمكن المستهلك من شراء ما يرغب فيه من خضر بمبلغ 50 دج للكلغ.

ويقول محدثنا، بأن العملية متواصلة وسيتم إرسال شاحنات أخرى إلى أسواق جوارية مختلفة بتراب الولاية، ويتم إعلام المواطنين عن أماكن البيع عبر الصفحة الرسمية للمكتب الولائي لسوق الخضر والفواكه واد العثمانية بولاية ميلة، على منصة “فيسبوك”.

ويشار أن وزارة التجارة، دعت التجار إلى تخفيض الأسعار خلال شهر رمضان، لتمكين المواطنين من التسوق بأريحية، وهو ما تم تطبيقه على أرض الواقع لاحقا، بمساهمة من التجار والحرفيين ومتعاملين اقتصاديين، حيث شهدت عديد المنتوجات المحلية انخفاضا لافتا في أسعارها خلال رمضان، كما شهدنا عمليّات بيع من المستورد أو تاجر الجملة أو الفلاح مباشرة نحو المستهلك.