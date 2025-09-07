“مبادرة رواد الأعمال المتحدة في الجزائر 2025″… تحفيز للتنمية الاقتصادية

من تنظيم الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة:

تنظم الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، بداية من منتصف شهر نوفمبر المقبل “مبادرة رواد الأعمال المتحدة في الجزائر 2025” والتي تهدف إلى تعزيز النظام البيئي لريادة الأعمال في الجزائر وتحفيز التنمية الاقتصادية المستدامة.

وتأتي هذه المبادرة كترجمة ميدانية لتوجهات الحكومة والرؤية الاقتصادية لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون والرامية إلى تعزيز الابتكار التكنولوجي، وتحقيق خلق فرص عمل ذات قيمة مضافة عالية، بالإضافة إلى دعم سيادة الاقتصاد الجزائري في القطاعات الحيوية.

وتجمع منصة الابتكار والتعاون، حسب ما ورد في بيان تلقت الشروق نسخة منه – رواد الأعمال، والمستثمرين، وصناع القرار، والخبراء المختصين بهدف تطوير مشاريع استراتيجية مشتركة.

وتتوزع فعاليات مبادرة “رواد الأعمال المتحدة في الجزائر”UEA في طبعتها الأولى على أربع مراحل ودورات، إذ تعقد الأولى بتاريخ 15 نوفمبر 2025، في مقر الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة (الجزائر العاصمة) ضمن موضوع الاستثمار والشراكات الاستراتيجية لجذب رؤوس الأموال وتعزيز التحالفات الاقتصادية.

أما الثانية فتعقد يوم 15 فيفري 2026، في قصر الثقافة مفدي زكريا بعنوان “الابتكار والسيادة التكنولوجية، مع التركيز على الشركات الناشئة، والذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني، والحلول الرقمية المحلية”، في حين تجرى الثالثة بتاريخ 15 ماي 2026، في حديقة التجارب الحامة (الجزائر) بعنوان “الأمن الغذائي والزراعة المستدامة، مع التركيز على صمود القطاع الزراعي والابتكار البيئي”، لتختتم المبادرة في دورتها الرابعة بتاريخ 15 أوت 2026 في ميناء سيدي فرج (الجزائر) لتناقش موضوع “التمويل، والوصول إلى رأس المال، وجمع الأموال”، حيث يجتمع المستثمرون ورواد الأعمال لتحفيز النمو الاقتصادي الوطني.

ووفقا لذات المصدر، تدعم المبادرة إنشاء 20 ألف شركة ناشئة خلال فترة تنفيذها، وتسهم بشكل مباشر في خلق فرص عمل في القطاعات ذات القيمة المضافة العالية، كما تشجع على نشر ثقافة ريادة الأعمال الشاملة المبنية على الرقمنة، والتصنيع المبتكر، وتمكين الشباب الجزائري.