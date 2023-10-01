مباراة سبتة ومليلية الإسبانيتَين.. لقجع لا يرى ولا يسمع ولا يتكلّم!

تبارى فريق سبتة وضيفه نادي مليلية الإسبانيان مساء الأحد، في إطار الجولة السادسة من عمر بطولة هذا البلد للقسم الثالث.

وانتهت المباراة بِنتيجة التعادل السلبي، مع طرد الحكم للاعب أنطونيو مارتشينا، متوسّط ميدان نادي مليلية في الدقيقة الـ 65.

واللّافت أن فوزي لقجع رئيس اتحاد الكرة المغربي لا يرى ولا يسمع ولا يتكلّم، بِخصوص هذه المباراة الأوروبية التي تُجرى رغم أنفه وأنف نظام محمد السادس فوق ترابٍ إفريقيِّ، كما أن “المخزن” يزعم أنّهما (سبتة ومليلية) “محتلّتان”.

والأكيد أن فساد لقجع واختطافه لـ “الكاف”، لم ولا ولن يُمكّنه من تكرار مخطّطاته الخبيثة على أسياده الأوروبيين.

وبات فريق سبتة يجمع 14 نقطة في المركز الثاني، ويشغل نادي مليلية الرّتبة الـ 19 وقبل الأخيرة بِرصيد 3 نقاط. في بطولة إسبانيا للقسم الثالث.