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2506 شهداء في عدوان الاحتلال على الفلسطينيين في غزة والضفة
رياضة
أول مواجهة ستكون في 21 نوفمبر القادم أمام أستراليا 

مباريات المنتخب الفلسطيني رسميا في الجزائر

سمير حمزة
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مباريات المنتخب الفلسطيني رسميا في الجزائر

رسّمت، الأحد، الاتحادية الجزائرية لكرة القدم “الفاف”، احتضان الجزائر لجميع لقاءات المنتخب الفلسطيني الشقيق، سواء الرسمية منها أو الودية. وحسب ما كشفت عنه “الفاف”، في بيان لها عبر موقعها الرسمي، فإن السلطات العليا في البلاد، منحت موافقتها على احتضان مباريات ” الفدائي” على أرض الشهداء.

وكان الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، على لسان رئيسه، جبريل الرجوب، تقدّم بطلب رسمي للحكومة الجزائرية من أجل استقبال المنتخب الفلسطيني لمبارياته القادمة في الجزائر، وهذا بسبب أوضاع الحرب التي تعرفها فلسطين حاليا، عقب العدوان الإسرائيلي الحالي على قطاع غزة.

وأوضحت الاتحادية الجزائرية، في بيانها، بأن الجزائر على أتم الاستعداد لاحتضان لقاءات منتخب فلسطين في تصفيات مونديال 2026 وكأس آسيا 2027، مشيرة إلى تكفلها بتغطية كافة تكاليف تنقلات المنتخب الفلسطيني والطاقم المرافق له.

في ذات السياق، كان رئيس “الفاف”، وليد صادي، أعلن سابقا بأن الجزائر ستحتضن رسميا المباراة القادمة لمنتخب فلسطين أمام  منتخب أستراليا، المقررة في 21 نوفمبر القادم، وهذا لحساب التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.

ويأتي اختيار الجزائر من أجل احتضان مباريات المنتخب الفلسطيني بالنظر للعلاقة المميزة التي تربط الشعب الجزائري بفلسطين، وهو ما يترجمه الجمهور الجزائري في كل مرة يلعب “الفدائي”  في الجزائر وكأنه يلعب فوق أرضه، لعل أبرزها المباراة الودية التاريخية التي كانت جمعت المنتخب الوطني المحلي أمام نظيره الفسطيني بملعب “5 جويلية” في فيفري 2016، في المباراة التي ناصر فيها الجزائريون المنتخب الفلسطيني ضد منتخب بلادهم.

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