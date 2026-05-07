متابعة مشاريع ربط المواقع المنجمية بالطاقة وتسريع وتيرة الإنجاز

بحث وزير الدولة وزير الطاقة والطاقات المتجددة مراد عجال، ووزير المناجم والصناعات المنجمية مراد حنيفي، مدى تقدم مشاريع ربط عدد من المواقع المنجمية بالكهرباء والغاز، مع التأكيد على ضرورة استلام المنشآت الطاقوية في الآجال المحددة ومواصلة التنسيق بين القطاعين لإنجاز المشاريع الاستراتيجية الكبرى.

وأفاد بيان لوزارة الطاقة والطاقات المتجددة أن الاجتماع التنسيقي، الذي احتضنه مقر الوزارة أمس الأربعاء، جرى بحضور الإطارات المركزية للقطاعين، إلى جانب المدراء العامين لمجمع “سونلغاز” وفروعه المعنية، وكذا مجمع “سونارم”.

وتناول الاجتماع على وجه الخصوص مشاريع الربط بالكهرباء والغاز الخاصة بالمواقع المنجمية لواد الكبريت بولاية سوق أهراس، وبلاد الحدبة بولاية تبسة، وتوميات ببشار، وتالة حمزة ببجاية، إضافة إلى مشروع غارا جبيلات بولاية تندوف.

وخلال اللقاء، أبدى الوزيران ارتياحهما لمستوى تقدم الأشغال في مختلف المشاريع، مع التشديد على اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان تسليم المنشآت الطاقوية في المواعيد المحددة.

كما ثمن الوزيران مستوى التنسيق الذي بلغه قطاعا الطاقة والمناجم في هذا المجال، مؤكدين ضرورة مواصلة الجهود وتكثيف التنسيق الفعال لرفع التحديات وضمان إنجاز هذه المشاريع الاستراتيجية ضمن الآجال المسطرة، وفق ما جاء في البيان.