متاجر “أوشان” الفرنسية قريبا في الجزائر

أعلنت شركة “أوشان” التجارية الفرنسية، الإثنين، عن رغبتها في افتتاح متجر لها في الجزائر في الثلاثي الأخير من السنة الجارية.

وقالت الشركة الفرنسية المشهورة في بيان مشترك لها مع مجموعة “Great Way” التي تعمل في الجزائر، انه سيتم فتح متجر يحمل علامة “أوشان” في الجزائر العاصمة.

وأفاد ذات البيان المشترك، أن المتجر التجاري الضخم الذي سيتم فتحه في الثلاثي الأخير من السنة الجارية، ويحمل علامة الشركة الفرنسية تبلغ مساحته 5000 متر مربع.

وتعتزم شركة “أوشان” الفرنسية و”Great Way” على تنمية الحركة التجارية في الجزائر وتطويرها من خلال العديد من الخدمات التي تقدمها.

وتعتبر الجزائر الدولة الثالثة في إفريقيا، بعد ساحل العاج وكوت ديفوار، التي توجد فيها هذه العلامة التجارية المشهورة، والدولة رقم 14 عبّر العالم.