متعاملون: الجزائر تقتني نحو 690 ألف طن من قمح الطحين في مناقصة دولية

أفاد متعاملون أوروبيون بأن الديوان الجزائري المهني للحبوب اشترى نحو 690 ألف طن من قمح الطحين ضمن مناقصة دولية أُغلقت الخميس، بسعر يقارب 272 دولارًا للطن شاملاً تكاليف الشحن، في إطار تأمين احتياجات السوق الوطنية من الحبوب.

وأوضح المتعاملون وفق ما نقلته رويترز، أن الكميات المشتراة تراوحت بين 660 ألف طن وأكثر من 700 ألف طن، غير أن الرقم الأكثر تداولاً بين المتعاملين استقر عند نحو 690 ألف طن، رغم أن المناقصة كانت تستهدف كمية اسمية تبلغ 50 ألف طن فقط، في حين درج الديوان على شراء كميات أكبر بكثير من الحجم المعلن.

وأشار المتعاملون إلى أن جميع الصفقات أُبرمت عند مستوى سعري يقارب 272 دولارًا للطن تسليمًا، مؤكدين أن هذه الأرقام لا تزال تقديرية وقابلة للمراجعة مع صدور بيانات إضافية لاحقًا.

وتتسم مشتريات الجزائر في مثل هذه المناقصات بكونها اختيارية من حيث المنشأ، غير أن التوقعات تشير إلى أن إمدادات هذه الشحنة ستأتي بشكل رئيسي من منطقة البحر الأسود، خاصة من رومانيا وبلغاريا وأوكرانيا.

وطلبت المناقصة شحن القمح على مرحلتين من مناطق التوريد الرئيسية، بما فيها أوروبا، خلال الفترة الممتدة من الأول إلى 15 جوان، ثم من 16 إلى 30 من الشهر ذاته، على أن يتم الشحن قبل ذلك بشهر في حال كان مصدر القمح من أمريكا الجنوبية أو أستراليا أو الهند.

وتعكس هذه المعطيات تقديرات المتعاملين في السوق، حيث يُرجح أن تظهر تفاصيل إضافية حول الأسعار النهائية وأحجام الشحنات في وقت لاحق.

