متفائلون بـ”الخضر”

يعيش الشارع الرياضي الجزائري حالة من التفاؤل والالتفاف غير المسبوق حول المنتخب الوطني لكرة القدم، وهو يستعدُّ لقص شريط مشاركته المونديالية في نهائيات كأس العالم 2026 بملاقاة المنتخب الأرجنتيني في الثانية صباحًا من فجر الأربعاء بتوقيت الجزائر.

وتتطلع الجماهير والمتابعون بشغف كبير إلى هذه المباراة الكبيرة، ويسود شعورٌ عامّ بالقدرة على مقارعة الكبار وتحقيق نتيجة إيجابية تفاجئ العالم وتعبِّد الطريق نحو أدوار متقدِّمة. هذا التفاؤلُ الجماهيري الواسع لم يأتِ من فراغ، بل يستند إلى معطيات واقعية ومؤشرات قوية أظهرتها التشكيلة الوطنية في الآونة الأخيرة، لاسيما خلال مرحلة التحضيرات الودية التي سبقت هذا المحفل العالمي الكبير.

وقد استمد المنتخبُ الجزائري جرعة ثقة هائلة بعد الظهور البارز والشخصية القوية التي أبان عنها اللاعبون في المباراتين الوديتين الأخيرتين، فقد نجح “المحاربون” في الإطاحة بمنتخب هولندا العتيد بهدف نظيف يعكس الانضباط التكتيكي العالي والصلابة الدفاعية، قبل أن يكتسحوا منتخب بوليفيا برباعية نظيفة أكدت الجاهزية الهجومية التامة وتنوُّع الحلول التكتيكية لدى الطاقم الفني. هذه النتائج الإيجابية والأداء المقنِع داخل المستطيل الأخضر بعثا برسائل طمأنينة لعشاق اللونين الأخضر والأبيض، وأكدا أن التحضيرات تسير على أحسن ما يرام في التربص التحضيري بالولايات المتحدة الأمريكية، حيث يفرض الطاقم الفني واللاعبون حالة من التركيز الشديد والانضباط التامّ لضمان دخول المعترك الرسمي بأعلى درجات الجاهزية البدنية والذهنية.

وفي خضمّ هذه التحضيرات المكثفة، تبرز ملامح الخيارات التكتيكية والصارمة للناخب الوطني الذي يضع مصلحة المجموعة فوق كل اعتبار، وضمن هذه القراءات الفنية، تأكد غيابُ المدافع المحوري رامي بن سبعيني عن الحسابات بسبب الإصابة التي تعرَّض لها، وهو غيابٌ مؤثر يسعى الطاقم الطبي والفني إلى تعويضه بالبديل الجاهز، وفي المقابل، أثار عدم الاعتماد على بعض الأسماء الشابة مثل تيطراوي وحجميس في الوديات الأخيرة الكثير من النقاش، إلا أن مصادر مقربة أكدت أن الأمر يتعلق بخيارات فنية وتكتيكية بحتة يراها المدرِّب الأنسب لطبيعة وحجم اللقاء الافتتاحي أمام الأرجنتين، إذ يفضل الاعتماد على عناصر تمتلك خبرة أكبر في تسيير مثل هذه المواعيد الكبرى المعقدة.

وتتكامل هذه الخيارات الفنية مع الروح الحماسية العالية التي تسود غرف الملابس، والتي عكستها تصريحات اللاعبين الشباب مثل إبراهيم مازة، الذين أكدوا العزم على رفع التحدي ومباغتة رفاق النجم ميسي في ملعب أروهيد بكانساس سيتي. إن هذا المزيج بين حنكة الطاقم الفني، وجاهزية اللاعبين، والدعم الجماهيري غير المشروط، يرسم لوحة من الأمل لمنتخب يطمح إلى كتابة تاريخ جديد يليق بكرة القدم الجزائرية في المحفل العالمي.